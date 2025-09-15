Рейтинг@Mail.ru
Кадыров раскритиковал слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве
22:41 15.09.2025 (обновлено: 23:52 15.09.2025)
Кадыров раскритиковал слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве
Кадыров раскритиковал слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве - РИА Новости, 15.09.2025
Кадыров раскритиковал слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с резкой критикой после высказываний певицы Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве. РИА Новости, 15.09.2025
ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с резкой критикой после высказываний певицы Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве. Пугачева в интервью на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева признана иноагентом) рассказала о знакомстве с Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, он был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу. "Не хватало ещё, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачёва, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Генеральские амбиции Дудаева, заявил глава республики, "позёрство и наплевательское отношение" к проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку республики. Кадыров также считает, что о том, каким был Дудаев и какую "пользу" принес, нужно спрашивать самих чеченцев. "Жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ. Схожие с Пугачёвой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Война унесла десятки тысяч жизней, многих оставила инвалидами", - заявил Кадыров.*Признана иноагентом в России.
россия, рамзан кадыров, алла пугачева, общество
Россия, Рамзан Кадыров, Алла Пугачева, Общество
Кадыров раскритиковал слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве

Кадыров назвал высказывание Пугачевой о Дудаеве жалким пустословием

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с резкой критикой после высказываний певицы Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве.
Пугачева в интервью на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева признана иноагентом) рассказала о знакомстве с Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, он был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
"Не хватало ещё, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачёва, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Генеральские амбиции Дудаева, заявил глава республики, "позёрство и наплевательское отношение" к проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку республики. Кадыров также считает, что о том, каким был Дудаев и какую "пользу" принес, нужно спрашивать самих чеченцев.
"Жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ. Схожие с Пугачёвой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Война унесла десятки тысяч жизней, многих оставила инвалидами", - заявил Кадыров.
*Признана иноагентом в России.
РоссияРамзан КадыровАлла ПугачеваОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала