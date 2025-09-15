https://ria.ru/20250915/pugacheva-2042117139.html

Кадыров раскритиковал слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве

Кадыров раскритиковал слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве - РИА Новости, 15.09.2025

Кадыров раскритиковал слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с резкой критикой после высказываний певицы Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T22:41:00+03:00

2025-09-15T22:41:00+03:00

2025-09-15T23:52:00+03:00

россия

рамзан кадыров

алла пугачева

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:634:2047:1785_1920x0_80_0_0_52b425ca0cddc3bf62813980a056ee9e.jpg

ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с резкой критикой после высказываний певицы Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве. Пугачева в интервью на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева признана иноагентом) рассказала о знакомстве с Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, он был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу. "Не хватало ещё, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачёва, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Генеральские амбиции Дудаева, заявил глава республики, "позёрство и наплевательское отношение" к проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку республики. Кадыров также считает, что о том, каким был Дудаев и какую "пользу" принес, нужно спрашивать самих чеченцев. "Жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ. Схожие с Пугачёвой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Война унесла десятки тысяч жизней, многих оставила инвалидами", - заявил Кадыров.*Признана иноагентом в России.

https://ria.ru/20250911/zakharova-2041224818.html

https://ria.ru/20250915/treschev-2042025136.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, рамзан кадыров, алла пугачева, общество