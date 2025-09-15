Рейтинг@Mail.ru
Россия отклонила протест Румынии из-за инцидента с дроном - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 15.09.2025 (обновлено: 10:57 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/protest-2041963771.html
Россия отклонила протест Румынии из-за инцидента с дроном
Россия отклонила протест Румынии из-за инцидента с дроном - РИА Новости, 15.09.2025
Россия отклонила протест Румынии из-за инцидента с дроном
Посол в Бухаресте Олег Липаев отклонил протест из-за инцидента с дроном в Румынии. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T04:22:00+03:00
2025-09-15T10:57:00+03:00
в мире
польша
россия
румыния
евросоюз
нато
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974988404_0:26:2760:1579_1920x0_80_0_0_77ea2fbf22bb2cc3eeb101dd7b61e7cc.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Посол в Бухаресте Олег Липаев отклонил протест из-за инцидента с дроном в Румынии."Тринадцатого сентября Минобороны Румынии обнаружило очередной НЛО в небе над страной и поспешило объявить, что это был российский дрон. По этому поводу МИД Румынии 14 сентября вызвал российского посла для выражения ему "решительного протеста". В ходе беседы, однако, ни на один поставленный вопрос об идентификации якобы залетевшего в румынское воздушное пространство дрона не было дано ни одного конкретного и убедительного ответа", — написала дипмиссия в Telegram-канале.Липаев отклонил протест Румынии как надуманный и необоснованный. По его словам, факты указывают на намеренную провокацию Киева, который, опасаясь военного краха и ответственности за совершаемые преступления, пытается любыми средствами вовлечь другие европейские страны в военную авантюру против России.Инцидент с БПЛА в ПольшеВ прошлую среду польский премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны, он назвал их "российскими", но никаких доказательств этому не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш, Варшава не представила подтверждений принадлежности БПЛА к Москве.Минобороны России уточнило, что при массированном ударе по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
https://ria.ru/20250915/kallas-2041941331.html
https://ria.ru/20250914/polsha-2041866054.html
https://ria.ru/20250914/polsha-2041880918.html
польша
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974988404_192:0:2645:1840_1920x0_80_0_0_ede2fc402ced4c971a9fd6b515565abd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, румыния, евросоюз, нато, дмитрий песков
В мире, Польша, Россия, Румыния, Евросоюз, НАТО, Дмитрий Песков

Россия отклонила протест Румынии из-за инцидента с дроном

© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16 ВВС Румынии
Истребитель F-16 ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16 ВВС Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Посол в Бухаресте Олег Липаев отклонил протест из-за инцидента с дроном в Румынии.
"Тринадцатого сентября Минобороны Румынии обнаружило очередной НЛО в небе над страной и поспешило объявить, что это был российский дрон. По этому поводу МИД Румынии 14 сентября вызвал российского посла для выражения ему "решительного протеста". В ходе беседы, однако, ни на один поставленный вопрос об идентификации якобы залетевшего в румынское воздушное пространство дрона не было дано ни одного конкретного и убедительного ответа", — написала дипмиссия в Telegram-канале.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Каллас прокомментировала инцидент с БПЛА в Румынии
03:44

В субботу румынское министерство национальной обороны сообщило, что воздушное пространство страны нарушил якобы российский БПЛА, он не представлял угрозы безопасности населению. Доказательств происхождения дрона в Бухаресте не привели.

Липаев отклонил протест Румынии как надуманный и необоснованный. По его словам, факты указывают на намеренную провокацию Киева, который, опасаясь военного краха и ответственности за совершаемые преступления, пытается любыми средствами вовлечь другие европейские страны в военную авантюру против России.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Польше вышли из себя после слов постпреда России в ООН
Вчера, 16:53

Инцидент с БПЛА в Польше

В прошлую среду польский премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны, он назвал их "российскими", но никаких доказательств этому не привел.
Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш, Варшава не представила подтверждений принадлежности БПЛА к Москве.
Минобороны России уточнило, что при массированном ударе по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Туск раскрыл, что случилось в Польше из-за России
Вчера, 18:09
 
В миреПольшаРоссияРумынияЕвросоюзНАТОДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала