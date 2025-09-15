https://ria.ru/20250915/protest-2041963771.html
Россия отклонила протест Румынии из-за инцидента с дроном
Россия отклонила протест Румынии из-за инцидента с дроном - РИА Новости, 15.09.2025
Россия отклонила протест Румынии из-за инцидента с дроном
Посол в Бухаресте Олег Липаев отклонил протест из-за инцидента с дроном в Румынии. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Посол в Бухаресте Олег Липаев отклонил протест из-за инцидента с дроном в Румынии.
"Тринадцатого сентября Минобороны Румынии обнаружило очередной НЛО в небе над страной и поспешило объявить, что это был российский дрон. По этому поводу МИД Румынии 14 сентября вызвал российского посла для выражения ему "решительного протеста". В ходе беседы, однако, ни на один поставленный вопрос об идентификации якобы залетевшего в румынское воздушное пространство дрона не было дано ни одного конкретного и убедительного ответа", — написала дипмиссия в Telegram-канале
В субботу румынское министерство национальной обороны сообщило, что воздушное пространство страны нарушил якобы российский БПЛА, он не представлял угрозы безопасности населению. Доказательств происхождения дрона в Бухаресте не привели.
Липаев отклонил протест Румынии как надуманный и необоснованный. По его словам, факты указывают на намеренную провокацию Киева, который, опасаясь военного краха и ответственности за совершаемые преступления, пытается любыми средствами вовлечь другие европейские страны в военную авантюру против России.
В прошлую среду польский премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны, он назвал их "российскими", но никаких доказательств этому не привел.
Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш, Варшава не представила подтверждений принадлежности БПЛА к Москве.
Минобороны России уточнило, что при массированном ударе по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.