Правительство создало программу развития территорий, граничащих с Украиной

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Правительство подготовило программу комплексного восстановления приграничных регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Хочу сказать несколько слов о принятых решениях по нашим приграничным районам, по Курской, Белгородской и Брянской областям. <...> Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий", — сказал он на совещании с вице-премьерами.Главное о проекте:Мишустин призвал завершить восстановление приграничных территорий в установленные сроки, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни.

