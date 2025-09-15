Рейтинг@Mail.ru
Правительство создало программу развития территорий, граничащих с Украиной - РИА Новости, 15.09.2025
10:32 15.09.2025 (обновлено: 13:08 15.09.2025)
Правительство создало программу развития территорий, граничащих с Украиной
Правительство создало программу развития территорий, граничащих с Украиной - РИА Новости, 15.09.2025
Правительство создало программу развития территорий, граничащих с Украиной
Правительство подготовило программу комплексного восстановления приграничных регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Правительство подготовило программу комплексного восстановления приграничных регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Хочу сказать несколько слов о принятых решениях по нашим приграничным районам, по Курской, Белгородской и Брянской областям. <...> Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий", — сказал он на совещании с вице-премьерами.Главное о проекте:Мишустин призвал завершить восстановление приграничных территорий в установленные сроки, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни.
Правительство создало программу развития территорий, граничащих с Украиной

Правительство подготовило программу развития приграничных с Украиной территорий

Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами
© РИА Новости / POOL
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Правительство подготовило программу комплексного восстановления приграничных регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Хочу сказать несколько слов о принятых решениях по нашим приграничным районам, по Курской, Белгородской и Брянской областям. <...> Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Главное о проекте:
  • программа нацелена на создание комфортных условий для граждан и работы бизнеса;
  • как отметил вице-премьер Денис Мантуров, на восстановление приграничья в 2025-2027 годах выделили около 80 миллиардов рублей;
  • комплексно работать по всем вопросам возможно пока в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 30 километров от линии боевого соприкосновения;
  • планируется повысить безопасность, восстановить транспортную, энергетическую, коммунальную, информационную и социальную инфраструктуру;
  • в населенных пунктах ближе 30 километров от линии соприкосновения в приоритете — приведение в нормативное состояние объектов гражданской обороны, дооснащение пожарно-спасательных подразделений и других специальных служб;
  • предусмотрена поддержка аграриев, промышленных предприятий и малых компаний разного профиля, в том числе через создание новых точек экономического роста.
Мишустин призвал завершить восстановление приграничных территорий в установленные сроки, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни.
