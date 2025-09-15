Участницам Pussy Riot заочно вынесли приговор за фейки об армии

https://ria.ru/20250915/prigovor-2042008566.html

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к срокам от 8 до 13 лет колонии участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Заочно назначены сроки от 8 до 13 лет колонии",- сказали в суде. В прениях сторон прокурор просил приговорить фигуранток к срокам от 9 до 14 лет.Марии Алехиной назначили 13 лет общего режима, Тасо Плетнер - 11 лет, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова получили по 8 лет.Кроме того, суд запретил фигуранткам администрировать интернет-сайты от четырех до пяти лет.Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ, они обвиняются по пунктам "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти).По версии следствия, находящиеся за рубежом Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий. Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил России для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции. Указанные материалы они также разместили на других интернет-ресурсах.Кроме того, сообщалось в релизе, Алехина, Плетнер и Петрова в апреле 2024 года в ходе протестной акции в музее в Мюнхене выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе.Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

