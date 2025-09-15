Участницам Pussy Riot заочно вынесли приговор за фейки об армии
Суд заочно назначил от восьми до 13 лет участницам Pussy Riot за фейки об армии
© Getty Images / Anadolu / Selcuk AcarУчастницы группы Pussy Riot в Нью-Йорке
© Getty Images / Anadolu / Selcuk Acar
Участницы группы Pussy Riot в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к срокам от 8 до 13 лет колонии участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Заочно назначены сроки от 8 до 13 лет колонии",- сказали в суде.
Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск
30 января, 17:55
В прениях сторон прокурор просил приговорить фигуранток к срокам от 9 до 14 лет.
Марии Алехиной назначили 13 лет общего режима, Тасо Плетнер - 11 лет, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова получили по 8 лет.
Кроме того, суд запретил фигуранткам администрировать интернет-сайты от четырех до пяти лет.
Как ранее сообщали в Генпрокуратуре РФ, они обвиняются по пунктам "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти).
Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot Захватова
21 июля, 21:08
По версии следствия, находящиеся за рубежом Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий. Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил России для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции. Указанные материалы они также разместили на других интернет-ресурсах.
Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.