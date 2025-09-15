https://ria.ru/20250915/preparat-2042111061.html

Ученые нашли препарат, "выключающий" хроническую боль

Ученые нашли препарат, "выключающий" хроническую боль - РИА Новости, 15.09.2025

Ученые нашли препарат, "выключающий" хроническую боль

Препарат Эленаген, предназначенный для борьбы с раком, может уменьшать боль в суставах, вызванную хроническим воспалением, выяснили ученые из американской... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T21:12:00+03:00

2025-09-15T21:12:00+03:00

2025-09-15T22:16:00+03:00

здоровье - общество

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156378/85/1563788561_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_6542ba2cdb30677ca7ae716cb4bd5eda.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Препарат Эленаген, предназначенный для борьбы с раком, может уменьшать боль в суставах, вызванную хроническим воспалением, выяснили ученые из американской компании CureLab Oncology. Детали их исследований представлены в научном журнале Frontiers in Veterinary Science.По данным источника, препарат доказал свою эффективность в испытаниях на собаках. В рамках эксперимента семнадцать собак, страдающих артритом, получили по десять инъекций данного средства. Уже после нескольких уколов наблюдалось увеличение подвижности у животных, а после шести процедур большинство из них значительно меньше хромали. Суставы у животных оставались поврежденными, но их самочувствие заметно улучшилось.По словам ученых, Эленаген представляет собой небольшую кольцевую ДНК, известную как плазмида, содержащую ген белка p62. Этот препарат способствует "перезагрузке" стареющих стволовых клеток, восстанавливая их до молодого и функционального состояния. Активизация клеток помогает бороться с воспалением и правильно взаимодействовать с другими клетками в организме, что запускает процесс восстановления.Как отметил доктор Александр Шнейдер, основатель компании CureLab Oncology, это исследование дает толчок к созданию нового класса системных средств, которые устраняют корневые причины боли, а не только симптомы. Шнейдер также добавил, что патофизиология артрита и хронической боли у собак схожа с человеческой, что повышает перспективы успешного использования этой методики для людей.

https://ria.ru/20250806/nauka-2033464218.html

https://ria.ru/20250709/nauka-2027943139.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, в мире