В России потушили десять лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили 10 лесных пожаров в 10 регионах России на площади 21 гектар, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T08:46:00+03:00
2025-09-15T08:46:00+03:00
2025-09-15T08:47:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 10 лесных пожаров в 10 регионах России на площади 21 гектар, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 10 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 21 гектар. Лесные пожары ликвидированы в 10 регионах", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ было четыре лесных пожара на площади 34 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Крым - один пожар на площади 20 гектаров.
