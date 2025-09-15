https://ria.ru/20250915/pozhary-2041956947.html

В России потушили десять лесных пожаров за сутки

15.09.2025

В России потушили десять лесных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за сутки потушили 10 лесных пожаров в 10 регионах России на площади 21 гектар, сообщает в понедельник Авиалесоохрана.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 10 лесных пожаров в 10 регионах России на площади 21 гектар, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 10 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 21 гектар. Лесные пожары ликвидированы в 10 регионах", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ было четыре лесных пожара на площади 34 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Крым - один пожар на площади 20 гектаров.

