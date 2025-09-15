https://ria.ru/20250915/pozhar-2041963438.html

В Иркутске потушили открытый огонь в торговых павильонах

В Иркутске потушили открытый огонь в торговых павильонах

В Иркутске потушили открытый огонь в торговых павильонах

Открытое горение в торговых павильонах в Иркутске удалось ликвидировать на площади порядка 2,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Открытое горение в торговых павильонах в Иркутске удалось ликвидировать на площади порядка 2,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

