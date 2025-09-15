Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске потушили открытый огонь в торговых павильонах
09:27 15.09.2025 (обновлено: 09:48 15.09.2025)
В Иркутске потушили открытый огонь в торговых павильонах
россия
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Открытое горение в торговых павильонах в Иркутске удалось ликвидировать на площади порядка 2,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
россия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Иркутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
© ГУ МЧС России по Иркутской областиЛиквидация пожара в торговых павильонах в Иркутске. Кадр видео
© ГУ МЧС России по Иркутской области
Ликвидация пожара в торговых павильонах в Иркутске. Кадр видео
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Открытое горение в торговых павильонах в Иркутске удалось ликвидировать на площади порядка 2,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
В Крыму локализовали лесной пожар у поселка
08:05
 
РоссияИркутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
