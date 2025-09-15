https://ria.ru/20250915/pozhar-2041957066.html

В Иркутске локализовали пожар в здании с торговыми павильонами

Пожар в здании с торговыми павильонами в Иркутске локализован на площади 2200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T08:49:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутск

россия

происшествия

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар в здании с торговыми павильонами в Иркутске локализован на площади 2200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что здание с торговыми павильонами на площади 2200 квадратных метров загорелось в Иркутске, огнеборцы МЧС начали ликвидацию возгорания, пострадавших нет. "Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар (в Иркутске - ред.) локализован на площади 2200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

иркутск

россия

2025

