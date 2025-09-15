https://ria.ru/20250915/pozhar-2041957066.html
В Иркутске локализовали пожар в здании с торговыми павильонами
В Иркутске локализовали пожар в здании с торговыми павильонами - РИА Новости, 15.09.2025
В Иркутске локализовали пожар в здании с торговыми павильонами
Пожар в здании с торговыми павильонами в Иркутске локализован на площади 2200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар в здании с торговыми павильонами в Иркутске локализован на площади 2200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что здание с торговыми павильонами на площади 2200 квадратных метров загорелось в Иркутске, огнеборцы МЧС начали ликвидацию возгорания, пострадавших нет. "Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар (в Иркутске - ред.) локализован на площади 2200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
