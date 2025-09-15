https://ria.ru/20250915/pozhar--2042046850.html
В Иркутске потушили пожар в торговых павильонах
В Иркутске потушили пожар в торговых павильонах
Крупный пожар в торговых павильонах в Иркутске потушен на площади 2,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Крупный пожар в торговых павильонах в Иркутске потушен на площади 2,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Иркутске полностью потушен. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.
