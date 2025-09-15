Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Норвегии выразил обеспокоенность помощью Киеву
19:57 15.09.2025 (обновлено: 20:20 15.09.2025)
Посол России в Норвегии выразил обеспокоенность помощью Киеву
Посол России в Норвегии выразил обеспокоенность помощью Киеву - РИА Новости, 15.09.2025
Посол России в Норвегии выразил обеспокоенность помощью Киеву
Посол России в Осло Николай Корчунов в ходе беседы в МИД Норвегии выразил обеспокоенность в связи с военной помощью, которую Осло оказывает Киеву в рамках... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посол России в Осло Николай Корчунов в ходе беседы в МИД Норвегии выразил обеспокоенность в связи с военной помощью, которую Осло оказывает Киеву в рамках "коалиции по БПЛА", сообщили в российском посольстве. "Со своей стороны выразили обеспокоенность в связи с масштабной помощью, которую Осло оказывает Киеву в рамках "коалиции по БПЛА". Подчеркнули, что дроны, поставляемые Норвегией, применяются Украиной для нанесения ударов по мирным целям и гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации, в том числе объектам энергетики, используемым для поставок углеводородов в страны ЕС и на глобальный энергетический рынок", - говорится в комментарии посольства в Telegram-канале.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Посол России в Норвегии выразил обеспокоенность помощью Киеву

Посол России в Норвегии Корчунов выразил обеспокоенность помощью Украине

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посол России в Осло Николай Корчунов в ходе беседы в МИД Норвегии выразил обеспокоенность в связи с военной помощью, которую Осло оказывает Киеву в рамках "коалиции по БПЛА", сообщили в российском посольстве.
"Со своей стороны выразили обеспокоенность в связи с масштабной помощью, которую Осло оказывает Киеву в рамках "коалиции по БПЛА". Подчеркнули, что дроны, поставляемые Норвегией, применяются Украиной для нанесения ударов по мирным целям и гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации, в том числе объектам энергетики, используемым для поставок углеводородов в страны ЕС и на глобальный энергетический рынок", - говорится в комментарии посольства в Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Норвегия организовала военный лагерь для украинцев в Польше, сообщают СМИ
Вчера, 19:50
 
В миреОслоНорвегияНиколай КорчуновЕвросоюзУкраина
 
 
Заголовок открываемого материала