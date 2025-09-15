https://ria.ru/20250915/posol-2042103507.html
Посол России в Норвегии выразил обеспокоенность помощью Киеву
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посол России в Осло Николай Корчунов в ходе беседы в МИД Норвегии выразил обеспокоенность в связи с военной помощью, которую Осло оказывает Киеву в рамках "коалиции по БПЛА", сообщили в российском посольстве. "Со своей стороны выразили обеспокоенность в связи с масштабной помощью, которую Осло оказывает Киеву в рамках "коалиции по БПЛА". Подчеркнули, что дроны, поставляемые Норвегией, применяются Украиной для нанесения ударов по мирным целям и гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации, в том числе объектам энергетики, используемым для поставок углеводородов в страны ЕС и на глобальный энергетический рынок", - говорится в комментарии посольства в Telegram-канале.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
