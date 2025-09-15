https://ria.ru/20250915/popova-2042048646.html
Попова рассказала, какое оборудование использует Роспотребнадзор
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что до 73% оборудования, которое использует Роспотребнадзор, является отечественным.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что до 73% оборудования, которое использует Роспотребнадзор, является отечественным. "Во всех наших объектах, которые сегодня строятся, используются только отечественные, как строительные материалы, так и отделочные материалы, а у нас к ним особые требования, потому что там требования биологической безопасности. И все оборудование отечественное на 73, пока, процента", - сказала Попова во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора с участием президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции.
