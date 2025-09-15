https://ria.ru/20250915/popova-2042045454.html

Роспотребнадзор видит риски возникновения новых инфекций, заявила Попова

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор видит риски возникновения новых инфекций, в том числе из-за развития синтетической биологии, заявила глава ведомства Анна Попова. "До 2030 года мы несколько пересмотрели свои подходы, потому что очень быстро развиваются технологии и быстро меняется мир, и мы видим новые риски, риски, которые связаны с распространением инфекций в те регионы, где их не было, с возникновением новых инфекций, с реакцией недружественных нам стран и с развитием синтетической биологии", - сказала Попова в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора при участии президента РФ Владимира Путина. Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.

