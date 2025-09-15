https://ria.ru/20250915/pomehi-2042021808.html

Россиянам объяснили, почему в октябре возможны помехи на телеэкранах

Россиянам объяснили, почему в октябре возможны помехи на телеэкранах

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Помехи на телеэкранах могут появляться в любой точке России с 27 сентября до 20 октября из-за солнечной интерференции, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). "С 27 сентября над Россией будет наблюдаться осенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут влиять на прием телесигнала со спутника связи. Цифровые технологии РТРС сводят влияние интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что период интерференции может наблюдаться в разных регионах до 20 октября, при этом не более двух недель в каждом регионе. В РТРС также отметили, что связисты подготовили альтернативные источники сигнала, на которые будет переключена трансляция, поэтому вероятность столкнуться с помехами на телеэкране при просмотре телеканалов в составе мультиплексов цифрового эфирного телевидения стремится к нулю. "Интерференция случается дважды в год и длится три недели, начиная от дней осеннего и весеннего равноденствия. Солнце раз в сутки оказывается на одной линии со спутником связи и приёмной земной станцией. Это может приводить к единичным случаям кратковременного "замерзания" или пропадания картинки", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что график влияния интерференции на телеприем опубликован на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в Кабинете телезрителя ("Работа объектов вещания"), в мобильном приложении "Телегид" ("Вещание"). По вопросам цифрового эфирного телевидения можно также воспользоваться телефоном горячей линии РТРС.

