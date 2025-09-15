Туск заявил о нейтрализации дрона над Варшавой

Рейтинг@Mail.ru
21:59 15.09.2025 (обновлено: 22:23 15.09.2025)
польша
в мире
дональд туск
варшава
ВАРШАВА, 15 сен — РИА Новости. Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили дрон, утверждает премьер Польши Дональд Туск на платформе Х."Только что Служба государственной охраны обезвредила дрон, летавший над правительственными зданиями улиц Парковой и Бельведерской. Задержаны двое граждан Белоруссии", — написал он.По его словам, ситуацию расследует полиция.Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
польша, в мире, дональд туск, варшава
Польша, В мире, Дональд Туск, Варшава
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 сен — РИА Новости. Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили дрон, утверждает премьер Польши Дональд Туск на платформе Х.
"Только что Служба государственной охраны обезвредила дрон, летавший над правительственными зданиями улиц Парковой и Бельведерской. Задержаны двое граждан Белоруссии", — написал он.
По его словам, ситуацию расследует полиция.

Инцидент с БПЛА в Польше

В среду Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
