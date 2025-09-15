Рейтинг@Mail.ru
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 15.09.2025 (обновлено: 21:22 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/polsha-2042097392.html
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 15.09.2025
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией
Польше необходимо противостоять попыткам западных элит втянуть ее в конфликт с Россией и способствовать скорейшему установлению мира на Украине, пишет местное... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T19:24:00+03:00
2025-09-15T21:22:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
кир стармер
радослав сикорский
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddf2d233041f683eb26c245bbbe6d2f8.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Польше необходимо противостоять попыткам западных элит втянуть ее в конфликт с Россией и способствовать скорейшему установлению мира на Украине, пишет местное издание Myśl Polska."Украина не является самостоятельным международным субъектом, поэтому попытки втянуть Польшу в войну не являются самостоятельным желанием Киева, а выражают интересы все еще влиятельной части западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт. В рамках украинского кризиса Польша тоже лишь выполняет приказы Запада", — говорится в материале.Издание отмечает, что Польше следует настаивать на быстром заключении мирного договора на реалистичных условиях между Украиной и Россией, объявив о полном нейтралитете, отказавшись от помощи Киеву и не позволяя использовать свою территорию и инфраструктуру для военной помощи Украине.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что гарантии безопасности в нынешнем виде подразумевают, что страны-гаранты должны будут встать на защиту Украины в случае нового конфликта, однако в Европе никто не хочет вести боевые действия против России.В начале сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250915/sikorskiy-2041986444.html
https://ria.ru/20250915/stubb-2042088368.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_51b0d3479b7971417b206f8e2b0460f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, кир стармер, радослав сикорский, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Польша, Россия, Кир Стармер, Радослав Сикорский, Эммануэль Макрон, НАТО
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией

Myśl Polska: Польша не должна быть втянута в конфликт с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Польше необходимо противостоять попыткам западных элит втянуть ее в конфликт с Россией и способствовать скорейшему установлению мира на Украине, пишет местное издание Myśl Polska.
"Украина не является самостоятельным международным субъектом, поэтому попытки втянуть Польшу в войну не являются самостоятельным желанием Киева, а выражают интересы все еще влиятельной части западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт. В рамках украинского кризиса Польша тоже лишь выполняет приказы Запада", — говорится в материале.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
"Какая неожиданность". В Европе ответили на слова главы МИД Польши о России
Вчера, 11:16
Издание отмечает, что Польше следует настаивать на быстром заключении мирного договора на реалистичных условиях между Украиной и Россией, объявив о полном нейтралитете, отказавшись от помощи Киеву и не позволяя использовать свою территорию и инфраструктуру для военной помощи Украине.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что гарантии безопасности в нынешнем виде подразумевают, что страны-гаранты должны будут встать на защиту Украины в случае нового конфликта, однако в Европе никто не хочет вести боевые действия против России.
В начале сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
"Наш нарцисс". На Западе резко ответили на выпад Стубба в адрес Путина
Вчера, 18:18
 
В миреУкраинаПольшаРоссияКир СтармерРадослав СикорскийЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала