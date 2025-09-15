https://ria.ru/20250915/polsha-2042097392.html

В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Польше необходимо противостоять попыткам западных элит втянуть ее в конфликт с Россией и способствовать скорейшему установлению мира на Украине, пишет местное издание Myśl Polska."Украина не является самостоятельным международным субъектом, поэтому попытки втянуть Польшу в войну не являются самостоятельным желанием Киева, а выражают интересы все еще влиятельной части западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт. В рамках украинского кризиса Польша тоже лишь выполняет приказы Запада", — говорится в материале.Издание отмечает, что Польше следует настаивать на быстром заключении мирного договора на реалистичных условиях между Украиной и Россией, объявив о полном нейтралитете, отказавшись от помощи Киеву и не позволяя использовать свою территорию и инфраструктуру для военной помощи Украине.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что гарантии безопасности в нынешнем виде подразумевают, что страны-гаранты должны будут встать на защиту Украины в случае нового конфликта, однако в Европе никто не хочет вести боевые действия против России.В начале сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

