МИД заявил о деструктивной позиции Польши в отношении Белоруссии

Захарова: Польша занимает деструктивную позицию в отношении Белоруссии
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Польша занимает крайне агрессивную и деструктивную позицию в отношении Белоруссии в последнее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Но то, что сейчас (происходит - ред.), и это началось не только в этом году, это же идет все последние годы, Варшава занимает крайне агрессивную позицию… деструктивную, не просто такая озлобленность, но выливающаяся в практические действия в отношении Белоруссии непосредственно, это, по-моему, уже понятно и очевидно всем", - сказала Захарова журналистам, отвечая на вопрос о закрытии Польшей границы с Белоруссией.
По мнению официального представителя МИД РФ, такими действиями польские власти "пытаются запугать собственное население для того, чтобы еще больше собрать на помощь киевскому режиму, чтобы еще больше вернуть самих себя в этот абсолютный омут, в тупик того, той махинации, которую сами же придумали".
Польша в ночь на пятницу закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр Польши Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Также Туск заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.
В пятницу стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025". Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявлял, что учения являются плановыми, они не нацелены против каких-то третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества. Учения вызвали огромный интерес, поскольку в соседних с Белоруссией Польше и Литве сочли их угрозой для своей безопасности, несмотря на открытый характер учений и приглашение множества наблюдателей. Освещать российско-белорусские учения аккредитовались десятки журналистов, значительная их часть представляет западные СМИ.
