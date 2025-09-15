https://ria.ru/20250915/polsha-2042050387.html

МИД заявил о деструктивной позиции Польши в отношении Белоруссии

МИД заявил о деструктивной позиции Польши в отношении Белоруссии - РИА Новости, 15.09.2025

МИД заявил о деструктивной позиции Польши в отношении Белоруссии

Польша занимает крайне агрессивную и деструктивную позицию в отношении Белоруссии в последнее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T16:01:00+03:00

2025-09-15T16:01:00+03:00

2025-09-15T17:00:00+03:00

в мире

белоруссия

польша

россия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Польша занимает крайне агрессивную и деструктивную позицию в отношении Белоруссии в последнее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Но то, что сейчас (происходит - ред.), и это началось не только в этом году, это же идет все последние годы, Варшава занимает крайне агрессивную позицию… деструктивную, не просто такая озлобленность, но выливающаяся в практические действия в отношении Белоруссии непосредственно, это, по-моему, уже понятно и очевидно всем", - сказала Захарова журналистам, отвечая на вопрос о закрытии Польшей границы с Белоруссией. По мнению официального представителя МИД РФ, такими действиями польские власти "пытаются запугать собственное население для того, чтобы еще больше собрать на помощь киевскому режиму, чтобы еще больше вернуть самих себя в этот абсолютный омут, в тупик того, той махинации, которую сами же придумали".Польша в ночь на пятницу закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр Польши Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Также Туск заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.В пятницу стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025". Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявлял, что учения являются плановыми, они не нацелены против каких-то третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества. Учения вызвали огромный интерес, поскольку в соседних с Белоруссией Польше и Литве сочли их угрозой для своей безопасности, несмотря на открытый характер учений и приглашение множества наблюдателей. Освещать российско-белорусские учения аккредитовались десятки журналистов, значительная их часть представляет западные СМИ.

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995564352.html

белоруссия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, россия, мария захарова