https://ria.ru/20250915/polsha-2041978870.html

У Польши нет шансов получить репарации от Германии, заявил Сикорский

У Польши нет шансов получить репарации от Германии, заявил Сикорский - РИА Новости, 15.09.2025

У Польши нет шансов получить репарации от Германии, заявил Сикорский

Польша не имеет шансов получить от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны, людям надо сказать об этом честно, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T10:47:00+03:00

2025-09-15T10:47:00+03:00

2025-09-15T10:47:00+03:00

в мире

польша

германия

берлин (город)

радослав сикорский

анджей дуда

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e45c2ce2045b88ec62ce666a9f994fe.jpg

ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Польша не имеет шансов получить от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны, людям надо сказать об этом честно, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции TokFM. "Конечно, они (репарации – ред.) морально нам полагаются, но юридическая ситуация не хорошая, а наоборот, безнадежная. Было бы честно в отношении народа сказать, что репараций, к сожалению, мы не получим", - сказал Сикорский. Он отмерил, что властям Польши на протяжении многих лет не удалось продвинуться в этом вопросе. "Президенту Анджею Дуде не удалось на протяжении 10 лет, PiS (партия "Право и справедливость" - ред.) говорило об этом по кругу на протяжении 10 лет, а даже ноту про репарации не направило", - сказал Сикорский. Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953-м году. С требованием выплатить репарации выступило предыдущее правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость". После смены кабинета новый министр иностранных дел Сикорский в феврале 2024 года заявил, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.

https://ria.ru/20250914/nato-2041883993.html

https://ria.ru/20250914/polsha-2041880918.html

польша

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, германия, берлин (город), радослав сикорский, анджей дуда, право и справедливость