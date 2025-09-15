Рейтинг@Mail.ru
У Польши нет шансов получить репарации от Германии, заявил Сикорский
10:47 15.09.2025
У Польши нет шансов получить репарации от Германии, заявил Сикорский
в мире
польша
германия
берлин (город)
радослав сикорский
анджей дуда
право и справедливость
ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Польша не имеет шансов получить от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны, людям надо сказать об этом честно, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции TokFM. "Конечно, они (репарации – ред.) морально нам полагаются, но юридическая ситуация не хорошая, а наоборот, безнадежная. Было бы честно в отношении народа сказать, что репараций, к сожалению, мы не получим", - сказал Сикорский. Он отмерил, что властям Польши на протяжении многих лет не удалось продвинуться в этом вопросе. "Президенту Анджею Дуде не удалось на протяжении 10 лет, PiS (партия "Право и справедливость" - ред.) говорило об этом по кругу на протяжении 10 лет, а даже ноту про репарации не направило", - сказал Сикорский. Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953-м году. С требованием выплатить репарации выступило предыдущее правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость". После смены кабинета новый министр иностранных дел Сикорский в феврале 2024 года заявил, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
польша
германия
берлин (город)
в мире, польша, германия, берлин (город), радослав сикорский, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Германия, Берлин (город), Радослав Сикорский, Анджей Дуда, Право и справедливость
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Польша не имеет шансов получить от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны, людям надо сказать об этом честно, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции TokFM.
"Конечно, они (репарации – ред.) морально нам полагаются, но юридическая ситуация не хорошая, а наоборот, безнадежная. Было бы честно в отношении народа сказать, что репараций, к сожалению, мы не получим", - сказал Сикорский.
Он отмерил, что властям Польши на протяжении многих лет не удалось продвинуться в этом вопросе.
"Президенту Анджею Дуде не удалось на протяжении 10 лет, PiS (партия "Право и справедливость" - ред.) говорило об этом по кругу на протяжении 10 лет, а даже ноту про репарации не направило", - сказал Сикорский.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953-м году.
С требованием выплатить репарации выступило предыдущее правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость". После смены кабинета новый министр иностранных дел Сикорский в феврале 2024 года заявил, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
В мире Польша Германия Берлин (город) Радослав Сикорский Анджей Дуда Право и справедливость
 
 
