У Польши нет шансов получить репарации от Германии, заявил Сикорский
Сикорский призвал честно сказать народу Польши, что репараций от ФРГ не будет
ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Польша не имеет шансов получить от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны, людям надо сказать об этом честно, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции TokFM.
"Конечно, они (репарации – ред.) морально нам полагаются, но юридическая ситуация не хорошая, а наоборот, безнадежная. Было бы честно в отношении народа сказать, что репараций, к сожалению, мы не получим", - сказал Сикорский.
Он отмерил, что властям Польши на протяжении многих лет не удалось продвинуться в этом вопросе.
"Президенту Анджею Дуде не удалось на протяжении 10 лет, PiS (партия "Право и справедливость" - ред.) говорило об этом по кругу на протяжении 10 лет, а даже ноту про репарации не направило", - сказал Сикорский.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953-м году.
С требованием выплатить репарации выступило предыдущее правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость". После смены кабинета новый министр иностранных дел Сикорский в феврале 2024 года заявил, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.