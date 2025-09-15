Рейтинг@Mail.ru
Полиция Брюсселя пока не подтвердила повреждения автомобиля евродепутата
22:15 15.09.2025
Полиция Брюсселя пока не подтвердила повреждения автомобиля евродепутата
Полиция Брюсселя пока не подтвердила повреждения автомобиля евродепутата
в мире
бельгия
брюссель
польша
БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Официальный представитель полиции Брюсселя Линда Камареро-Верде пока не смогла подтвердить РИА Новости, что автомобиль польского евродепутата был поврежден из огнестрельного оружия. Ранее в понедельник депутат Европейского парламента от Польши Вальдемар Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе. "В настоящее время автомобиль больше не находится на территории Бельгии. Выводы были сделаны на основе имеющегося фотографического оборудования, которое показывает, что транспортное средство имеет несколько повреждений. В настоящее время не установлено, возникли ли повреждения в результате попадания из пневматического оружия или другого предмета. Точные обстоятельства являются предметом дальнейшего расследования", - сказала она. По данным полиции, инцидент произошёл в ночь на понедельник в районе Сен-Жиль. Камареро-Верде добавила, что этот автомобиль больше не находится в Бельгии, прокуратура проинформирована об этом деле. На прошлой неделе министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен заявил, что военные могут начать патрулировать улицы Брюсселя до конца 2025 года на фоне роста уровня организованной преступности в Бельгии.
бельгия
брюссель
польша
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПолицейский в центре Брюсселя
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Полицейский в центре Брюсселя. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Официальный представитель полиции Брюсселя Линда Камареро-Верде пока не смогла подтвердить РИА Новости, что автомобиль польского евродепутата был поврежден из огнестрельного оружия.
Ранее в понедельник депутат Европейского парламента от Польши Вальдемар Буда сообщил, что его автомобиль обстреляли в Брюсселе.
"В настоящее время автомобиль больше не находится на территории Бельгии. Выводы были сделаны на основе имеющегося фотографического оборудования, которое показывает, что транспортное средство имеет несколько повреждений. В настоящее время не установлено, возникли ли повреждения в результате попадания из пневматического оружия или другого предмета. Точные обстоятельства являются предметом дальнейшего расследования", - сказала она.
По данным полиции, инцидент произошёл в ночь на понедельник в районе Сен-Жиль.
Камареро-Верде добавила, что этот автомобиль больше не находится в Бельгии, прокуратура проинформирована об этом деле.
На прошлой неделе министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен заявил, что военные могут начать патрулировать улицы Брюсселя до конца 2025 года на фоне роста уровня организованной преступности в Бельгии.
