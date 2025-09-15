https://ria.ru/20250915/politik-2041951423.html

Немецкий политик объяснил враждебное отношение Мерца к России

Немецкий политик объяснил враждебное отношение Мерца к России

Немецкий политик объяснил враждебное отношение Мерца к России

Крайне враждебное личное отношение канцлера Германии Фридриха Мерца к России может быть связано с тем, что он слышал в детстве от родственников про Советский...

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Крайне враждебное личное отношение канцлера Германии Фридриха Мерца к России может быть связано с тем, что он слышал в детстве от родственников про Советский Союз и военные годы, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Собеседник агентства отметил, что канцлер ФРГ не ведет себя как здравомыслящий политик и лидер страны, а руководствуется своими эмоциями. "Он говорит так, словно у него есть личные причины быть против России. Всегда подчеркивает, какая Россия "плохая". Мне кажется, это вопрос психологии, его внутреннего мира. Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно. Такое впечатление, что он мести хочет. К чему он стремится? Неужели к войне, чтобы за 1945 год отомстить?" — сказал политик. По оценке Нимайера, сегодняшняя риторика Мерца агрессивнее, чем у какого-либо другого канцлера Германии после Адольфа Гитлера.

