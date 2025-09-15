Немецкий политик объяснил враждебное отношение Мерца к России
Немецкий политик Нимайер: Мерц ненавидит Россию из-за плохого отношения к СССР
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Крайне враждебное личное отношение канцлера Германии Фридриха Мерца к России может быть связано с тем, что он слышал в детстве от родственников про Советский Союз и военные годы, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Собеседник агентства отметил, что канцлер ФРГ не ведет себя как здравомыслящий политик и лидер страны, а руководствуется своими эмоциями.
"Он говорит так, словно у него есть личные причины быть против России. Всегда подчеркивает, какая Россия "плохая". Мне кажется, это вопрос психологии, его внутреннего мира. Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно. Такое впечатление, что он мести хочет. К чему он стремится? Неужели к войне, чтобы за 1945 год отомстить?" — сказал политик.
По оценке Нимайера, сегодняшняя риторика Мерца агрессивнее, чем у какого-либо другого канцлера Германии после Адольфа Гитлера.