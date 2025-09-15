Politico: ЕС не может убедить Турцию отказаться от поставок нефти из России
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Евросоюз не может убедить Турцию отказаться от импорта российской нефти, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа, пишет Politico.
"Брюссель мало что может сделать, чтобы заставить Турцию, которая не является членом ЕС, изменить позицию", — говорится в публикации.
В субботу Трамп сообщил о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны — члены НАТО откажутся от российской нефти. Также он призвал альянс установить пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Глава Белого дома утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.
Издание сомневается, что предложение политика станет достаточной мотивацией для Анкары отрезать себя от источника дешевой энергии.
Угрозы Трампа
Седьмого сентября глава Белого дома заявил, что готов начать второй этап санкций против России из-за конфликта на Украине. Он уточнил, что у него остаются в запасе "фаза два и фаза три" на случай, если он посчитает недостаточными темпы переговоров по урегулированию.
При этом Трамп подчеркивал, что может ввести ограничения как в отношении Москвы, так и Киева.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле слышали новые заявления политика относительно России и ужесточения санкционных мер.