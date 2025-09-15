Politico: ЕС не может убедить Турцию отказаться от поставок нефти из России

https://ria.ru/20250915/politico-2042023691.html

Евросоюз не может убедить Турцию отказаться от импорта российской нефти, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа, пишет Politico. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Евросоюз не может убедить Турцию отказаться от импорта российской нефти, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа, пишет Politico."Брюссель мало что может сделать, чтобы заставить Турцию, которая не является членом ЕС, изменить позицию", — говорится в публикации. Издание сомневается, что предложение политика станет достаточной мотивацией для Анкары отрезать себя от источника дешевой энергии.Угрозы Трампа Седьмого сентября глава Белого дома заявил, что готов начать второй этап санкций против России из-за конфликта на Украине. Он уточнил, что у него остаются в запасе "фаза два и фаза три" на случай, если он посчитает недостаточными темпы переговоров по урегулированию.При этом Трамп подчеркивал, что может ввести ограничения как в отношении Москвы, так и Киева.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле слышали новые заявления политика относительно России и ужесточения санкционных мер.

