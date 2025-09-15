https://ria.ru/20250915/pogoda-2041951759.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве сегодня небольшая облачность, без осадков… Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19 - плюс 22 градуса", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Показания барометров понизятся до 754 миллиметров ртутного столба.

