Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 15.09.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве сегодня небольшая облачность, без осадков… Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19 - плюс 22 градуса", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Показания барометров понизятся до 754 миллиметров ртутного столба.
