Боец взял в плен двух украинских диверсантов в ДНР

Боец взял в плен двух украинских диверсантов в ДНР

2025-09-15T03:15:00+03:00

ЛУГАНСК, 15 сен – РИА Новости. Российский боец с позывным "Спартанец" вступил под Красноармейском в бой против диверсионной группы ВСУ из четырех человек и лично взял в плен двоих, остальных уничтожили подоспевшие сослуживцы, рассказал РИА Новости офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Сенсенати"."Наш проводник заводил штурмовую группу ближе к линии боевого соприкосновения. При отходе наткнулся в "серой зоне" на ДРГ ВСУ из четырех человек. Началась перестрелка. Один из военнослужащих сразу сдался, сложил оружие добровольно. Трое из них продолжали вести бой, отстреливались. Когда наш боец "затрехсотил" (Ранил. – Прим. Ред.) второго военнослужащего ВСУ, украинец принял решение сложить оружие и приползти к нему", — рассказал он. По словам офицера, вскоре "Спартанцу" на выручку подоспели бойцы из смежного подразделения, которые уничтожили двоих оставшихся диверсантов. В распоряжении РИА Новости оказались фотографии убитых в стрелковом бою украинских военных. В качестве опознавательного знака они имели зеленые повязки из скотча. Пленные диверсанты были конвоированы в тыл.

Один против четверых: подвиг бойца 33-го полка в бою с ДРГ Один против четверых: подвиг бойца 33-го полка в бою с ДРГ. Боец с позывным "Спартанец" вступил под Красноармейском в бой с диверсионной группой ВСУ из 4 человек и лично взял в плен двоих, остальных уничтожили подоспевшие союзники, рассказал РИА Новости офицер офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Сенсенати". Военный также отметил новую тактику ВСУ на данном направлении. Группы отловленных ТЦК украинцев отправляются "в один конец" для операций ВСУ. Их готовят 3 недели под задачу на конкретном участке фронта. Имея такую подготовку, вчерашние гражданские теряются и не знают что делать, когда что-то идёт не по плану. 2025-09-15T03:15 true PT1M25S

