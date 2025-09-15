https://ria.ru/20250915/pisma-2042008059.html
В Москве оштрафовали IT-специалиста, осудившего СВО
В Москве оштрафовали IT-специалиста, осудившего СВО - РИА Новости, 15.09.2025
В Москве оштрафовали IT-специалиста, осудившего СВО
Суд в Москве оштрафовал IT-специалиста, при увольнении отправившего письмо 513 сотрудникам фирмы, в котором он осудил проведение СВО, говорится в судебных... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:32:00+03:00
2025-09-15T12:32:00+03:00
2025-09-15T12:32:00+03:00
происшествия
россия
франция
москва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал IT-специалиста, при увольнении отправившего письмо 513 сотрудникам фирмы, в котором он осудил проведение СВО, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина два года работал в российской IT-компании в должности системного инженера, летом купил билеты во Францию, уволился с места работы, напоследок написал 513 пользователям корпоративной почты письмо, в котором осудил проведение СВО и действия правительства РФ. Полицейские провели проверку по данному факту, было установлено, что автор письма характеризует население РФ как враждебную группу лиц, выражает к ней негативное отношение в форме вербальной агрессии и оптатива. В тексте сообщения содержатся лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к группе лиц русские (россияне), следует из материалов. В отношении айтишника был составлен протокол по статье КоАП о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. В суд он не явился, но через адвоката передал, что в письме выразил свое личное отношение к происходящему в РФ, возбуждать ненависть или вражду не планировал. В объяснениях мужчины также подчёркивалось, что он хотел "уехать из страны и платить налоги НАТО, чтобы не платить налоги за войну в России", говорится в материалах. Суд в Москве 8 сентября назначил айтишнику наказание в виде административного штрафа, сумма в материалах не уточняется, однако в статье КоАП указана санкция в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250820/prigovor-2036593775.html
https://ria.ru/20250625/irkutsk-2025362771.html
россия
франция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, франция, москва, нато
Происшествия, Россия, Франция, Москва, НАТО
В Москве оштрафовали IT-специалиста, осудившего СВО
Суд оштрафовал айтишника, отправившего 513 сотрудникам письма с осуждением СВО