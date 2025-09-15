Российский саксофонист Пинчук победил на международном конкурсе в Германии
Российский саксофонист Пинчук победил на конкурсе Aeolus в Германии
Музыкант Дмитрий Пинчук. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский саксофонист Дмитрий Пинчук одержал победу на престижном международном конкурсе Aeolus в Германии, сообщил РИА Новости вице-президент Евразийской ассоциации саксофонистов Тарас Гусаров.
"Он выиграл конкурс в Дюссельдорфе. Это один из многих конкурсов, который проходит на регулярной основе, но не является конкурсом только для саксофонистов. Он принимает исполнителей на духовых инструментах, то есть классический саксофон соревнуется с гобоем, фаготом, кларнетом, флейтой и другими. В финал выходит обычно один саксофонист. В этом году это Дмитрий Пинчук", — сказал он.
Музыкант завоевал Первую премию в номинации, обойдя 90 других участников со всего мира, добавил собеседник агентства. При этом в полуфинале из четырех музыкантов трое были россиянами. Наряду с Пинчуком до него дошли Владимир Пецкус и Михаил Казаков, которые в результате получили четвертую и пятую премии конкурса.
Финал состоялся в минувшее воскресенье. Финальный тур сопровождал один из лучших оркестров Германии — Симфонический оркестр Дюссельдорфа.
По словам Гусарова, в этом случае проблем с участием в конкурсе на фоне историй с отменами в Европе выступлений некоторых российских исполнителей не было.
"Все заявки были приняты. Все из России, кто хотели участвовать, все попали в первый тур. А там уже дальше конкурс есть конкурс", — сказал музыкант.
По его словам, русский классический саксофон сейчас котируется во всем мире.
"И даже представители с Украины, которые, конечно, могут по-разному на это смотреть, все равно иногда обращаются к Евразийской ассоциации саксофонистов (естественно, они не афишируют это, потому что опасаются реакции своих коллег и правительства, вероятно), они с уважением относятся к нашим коллегам", — сказал Гусаров.
Победа на конкурсе Aeolus принесла Пинчуку не только признание международного жюри, но и денежный приз в размере 20 000 евро, но главной наградой для музыканта станет серия концертов в крупнейших залах Европы с лучшими оркестрами и дирижерами, которые организует известное европейское агентство HR Classics, добавил собеседник агентства.
