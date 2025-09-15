https://ria.ru/20250915/peskov-2042015845.html

Песков: Европа и Украина не готовы к организации встречи на высшем уровне

Песков: Европа и Украина не готовы к организации встречи на высшем уровне - РИА Новости, 15.09.2025

Песков: Европа и Украина не готовы к организации встречи на высшем уровне

Встреча на высшем уровне по Украине должна быть хорошо подготовлена, но готовности вести эту подготовку нет у Киева и Европы, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T13:03:00+03:00

2025-09-15T13:03:00+03:00

2025-09-15T13:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

европа

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Встреча на высшем уровне по Украине должна быть хорошо подготовлена, но готовности вести эту подготовку нет у Киева и Европы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, с тем чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. А вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев - нет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250915/peskov-2042015593.html

украина

киев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, европа, дмитрий песков