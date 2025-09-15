https://ria.ru/20250915/peskov-2042015845.html
Песков: Европа и Украина не готовы к организации встречи на высшем уровне
Песков: Европа и Украина не готовы к организации встречи на высшем уровне - РИА Новости, 15.09.2025
Песков: Европа и Украина не готовы к организации встречи на высшем уровне
Встреча на высшем уровне по Украине должна быть хорошо подготовлена, но готовности вести эту подготовку нет у Киева и Европы, сообщил пресс-секретарь президента
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Встреча на высшем уровне по Украине должна быть хорошо подготовлена, но готовности вести эту подготовку нет у Киева и Европы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, с тем чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. А вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев - нет", - сказал Песков журналистам.
Песков: Европа и Украина не готовы к организации встречи на высшем уровне
Песков: готовности вести подготовку встречи по Украине у Киева и Европы нет