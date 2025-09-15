https://ria.ru/20250915/peskov-2042015593.html

Песков ответил на вопрос о встрече на высшем уровне по Украине

Песков ответил на вопрос о встрече на высшем уровне по Украине - РИА Новости, 15.09.2025

Песков ответил на вопрос о встрече на высшем уровне по Украине

Встреча на высшем уровне по Украине будет бесполезна, если пройдет в неподготовленном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T13:00:00+03:00

2025-09-15T13:00:00+03:00

2025-09-15T13:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Встреча на высшем уровне по Украине будет бесполезна, если пройдет в неподготовленном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сама по себе встреча, пройди она в неподготовленном режиме, она будет абсолютно бесполезна. А мы, в свою очередь, говорим о том, что такие встречи, любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. А вот готовности заниматься этим, ни у киевского режима, ни у европейцев - нет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250915/peskov-2042015171.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, дмитрий песков