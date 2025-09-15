Песков ответил на вопрос о встрече на высшем уровне по Украине

https://ria.ru/20250915/peskov-2042015593.html
Встреча на высшем уровне по Украине будет бесполезна, если пройдет в неподготовленном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Встреча на высшем уровне по Украине будет бесполезна, если пройдет в неподготовленном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сама по себе встреча, пройди она в неподготовленном режиме, она будет абсолютно бесполезна. А мы, в свою очередь, говорим о том, что такие встречи, любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. А вот готовности заниматься этим, ни у киевского режима, ни у европейцев - нет", - сказал Песков журналистам.
