Песков ответил на вопрос о встрече на высшем уровне по Украине - РИА Новости, 15.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 15.09.2025
Песков ответил на вопрос о встрече на высшем уровне по Украине
Встреча на высшем уровне по Украине будет бесполезна, если пройдет в неподготовленном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Встреча на высшем уровне по Украине будет бесполезна, если пройдет в неподготовленном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сама по себе встреча, пройди она в неподготовленном режиме, она будет абсолютно бесполезна. А мы, в свою очередь, говорим о том, что такие встречи, любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. А вот готовности заниматься этим, ни у киевского режима, ни у европейцев - нет", - сказал Песков журналистам.
украина, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Встреча на высшем уровне по Украине будет бесполезна, если пройдет в неподготовленном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сама по себе встреча, пройди она в неподготовленном режиме, она будет абсолютно бесполезна. А мы, в свою очередь, говорим о том, что такие встречи, любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. А вот готовности заниматься этим, ни у киевского режима, ни у европейцев - нет", - сказал Песков журналистам.
Песков оценил призывы к немедленной встрече по Украине на высшем уровне
Специальная военная операция на Украине Украина Россия Дмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала