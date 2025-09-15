https://ria.ru/20250915/peskov-2042015171.html
Песков оценил призывы к немедленной встрече по Украине на высшем уровне
Песков оценил призывы к немедленной встрече по Украине на высшем уровне - РИА Новости, 15.09.2025
Песков оценил призывы к немедленной встрече по Украине на высшем уровне
Призывы к незамедлительной встрече на высшем уровне по Украине направлены на эмоциональный эффект, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Призывы к незамедлительной встрече на высшем уровне по Украине направлены на эмоциональный эффект, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению - нет. Есть такие призывы к встрече, к незамедлительной, но, скорее, это направлено, наверное, на такой эмоциональный эффект от таких призывов", - сказал Песков журналистам.
