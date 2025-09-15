Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил призывы к немедленной встрече по Украине на высшем уровне - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 15.09.2025 (обновлено: 12:59 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/peskov-2042015171.html
Песков оценил призывы к немедленной встрече по Украине на высшем уровне
Песков оценил призывы к немедленной встрече по Украине на высшем уровне - РИА Новости, 15.09.2025
Песков оценил призывы к немедленной встрече по Украине на высшем уровне
Призывы к незамедлительной встрече на высшем уровне по Украине направлены на эмоциональный эффект, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:58:00+03:00
2025-09-15T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Призывы к незамедлительной встрече на высшем уровне по Украине направлены на эмоциональный эффект, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению - нет. Есть такие призывы к встрече, к незамедлительной, но, скорее, это направлено, наверное, на такой эмоциональный эффект от таких призывов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250910/peskov-2040945853.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков оценил призывы к немедленной встрече по Украине на высшем уровне

Песков: призывы к немедленной встрече на высшем уровне по Украине эмоциональны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Призывы к незамедлительной встрече на высшем уровне по Украине направлены на эмоциональный эффект, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению - нет. Есть такие призывы к встрече, к незамедлительной, но, скорее, это направлено, наверное, на такой эмоциональный эффект от таких призывов", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Песков высказался об отправке военных контингентов на Украину
10 сентября, 13:52
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала