Песков оценил призывы к немедленной встрече по Украине на высшем уровне

Песков оценил призывы к немедленной встрече по Украине на высшем уровне - РИА Новости, 15.09.2025

Песков оценил призывы к немедленной встрече по Украине на высшем уровне

Призывы к незамедлительной встрече на высшем уровне по Украине направлены на эмоциональный эффект, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Призывы к незамедлительной встрече на высшем уровне по Украине направлены на эмоциональный эффект, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению - нет. Есть такие призывы к встрече, к незамедлительной, но, скорее, это направлено, наверное, на такой эмоциональный эффект от таких призывов", - сказал Песков журналистам.

