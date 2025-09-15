https://ria.ru/20250915/peskov-2042014411.html
Песков ответил на вопрос о новых заявлениях Трампа о России
Песков ответил на вопрос о новых заявлениях Трампа о России - РИА Новости, 15.09.2025
Песков ответил на вопрос о новых заявлениях Трампа о России
В Кремле слышали новые заявления главы США Дональда Трампа относительно России и ужесточения санкционных мер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:55:00+03:00
2025-09-15T12:55:00+03:00
2025-09-15T12:55:00+03:00
россия
сша
европа
дональд трамп
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Кремле слышали новые заявления главы США Дональда Трампа относительно России и ужесточения санкционных мер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы слышали эти заявления", - сказал Песков журналистам. Ранее американский лидер заявил журналистам, что выступает против покупки Европой российской нефти, а также назвал европейские санкции недостаточно жесткими. По словам Трампа, он готов ужесточить американские санкционные меры против России, если государства ЕС введут соразмерные рестрикции.
https://ria.ru/20250915/ssha-2041949944.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, европа, дональд трамп, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Песков ответил на вопрос о новых заявлениях Трампа о России
Песков: в Кремле слышали новые заявления Трампа относительно России