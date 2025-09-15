Рейтинг@Mail.ru
12:55 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/peskov-2042014411.html
Песков ответил на вопрос о новых заявлениях Трампа о России
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Кремле слышали новые заявления главы США Дональда Трампа относительно России и ужесточения санкционных мер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы слышали эти заявления", - сказал Песков журналистам. ​ Ранее американский лидер заявил журналистам, что выступает против покупки Европой российской нефти, а также назвал европейские санкции недостаточно жесткими. По словам Трампа, он готов ужесточить американские санкционные меры против России, если государства ЕС введут соразмерные рестрикции.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Кремле слышали новые заявления главы США Дональда Трампа относительно России и ужесточения санкционных мер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышали эти заявления", - сказал Песков журналистам. ​
Ранее американский лидер заявил журналистам, что выступает против покупки Европой российской нефти, а также назвал европейские санкции недостаточно жесткими. По словам Трампа, он готов ужесточить американские санкционные меры против России, если государства ЕС введут соразмерные рестрикции.
