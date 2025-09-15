https://ria.ru/20250915/peskov-2042014010.html

Песков ответил на вопрос о паузе в переговорном процессе по Украине

Песков ответил на вопрос о паузе в переговорном процессе по Украине - РИА Новости, 15.09.2025

Песков ответил на вопрос о паузе в переговорном процессе по Украине

Пауза в переговорном процессе по Украине есть, она налицо, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T12:54:00+03:00

2025-09-15T12:54:00+03:00

2025-09-15T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пауза в переговорном процессе по Украине есть, она налицо, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы действительно говорили с вами о том, что есть пауза, эта пауза налицо", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250910/peskov-2040945853.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дмитрий песков