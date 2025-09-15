https://ria.ru/20250915/peskov-2042014010.html
Песков ответил на вопрос о паузе в переговорном процессе по Украине
Песков ответил на вопрос о паузе в переговорном процессе по Украине - РИА Новости, 15.09.2025
Песков ответил на вопрос о паузе в переговорном процессе по Украине
Пауза в переговорном процессе по Украине есть, она налицо, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пауза в переговорном процессе по Украине есть, она налицо, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы действительно говорили с вами о том, что есть пауза, эта пауза налицо", - сказал Песков журналистам.
