НАТО оказывает прямую поддержку Киеву, заявил Песков
НАТО оказывает прямую поддержку Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2025
НАТО оказывает прямую поддержку Киеву, заявил Песков
НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:53:00+03:00
2025-09-15T12:53:00+03:00
2025-09-15T12:53:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, заявил, что НАТО не воюет с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского об отсутствии в ЕС добровольцев для войны с Россией для защиты Украины, заявила, что "надо было раньше в этом признаваться". "НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевскому режиму. Поэтому можно с абсолютной уверенностью сказать, что НАТО воюет с Россией", - сказал Песков журналистам.
НАТО оказывает прямую поддержку Киеву, заявил Песков
Песков: НАТО оказывает косвенную и прямую поддержку киевского режима