НАТО оказывает прямую поддержку Киеву, заявил Песков

НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, заявил, что НАТО не воюет с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского об отсутствии в ЕС добровольцев для войны с Россией для защиты Украины, заявила, что "надо было раньше в этом признаваться". "НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевскому режиму. Поэтому можно с абсолютной уверенностью сказать, что НАТО воюет с Россией", - сказал Песков журналистам.

