В Кремле пообещали ответить на возможное изъятие российских активов

В Кремле пообещали ответить на возможное изъятие российских активов - РИА Новости, 15.09.2025

В Кремле пообещали ответить на возможное изъятие российских активов

Возможное изъятие замороженных активов России не будет оставлено без ответа, Москва предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать собственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Возможное изъятие замороженных активов России не будет оставлено без ответа, Москва предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать собственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Издание Spiegel со ссылкой на два письма в его распоряжении сообщило, что немецкая партия "Зеленых" требует от глав двух комитетов бундестага провести слушания экспертов на тему "использования государственных российских активов" в одну из ближайших недель заседаний. Как утверждает издание со ссылкой на европейских дипломатов, якобы и сам Трамп требует от европейцев использовать замороженные активы, называя это условием введения США санкций против России наряду с повышением Европой пошлин в отношении Китая и прекращением закупок российской нефти всеми странами Евросоюза."Помимо того, что это существенно подорвет доверие к западной финансовой системе, это еще и, конечно же, будет предметом для действия России по отстаиванию в юридическом плане своих законных прав на свою собственность. Бесследно подобные шаги оставлены не будут", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

