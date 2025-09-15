https://ria.ru/20250915/peskov-2042013326.html

Песков: Киев искусственно притормаживает процесс урегулирования конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине искусственно притормаживается со стороны Киева. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

киев

россия

украина

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине искусственно притормаживается со стороны Киева. "Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается, в суть конфликта никто вникать не хочет", - сказал Песков журналистам. ​

дмитрий песков, киев, россия, украина