Россия сохраняет открытость к диалогу по Украине, заявил Песков
Россия сохраняет открытость к диалогу по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2025
Россия сохраняет открытость к диалогу по Украине, заявил Песков
Россия сохраняет открытость к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:48:00+03:00
2025-09-15T12:48:00+03:00
2025-09-15T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия все равно сохраняет открытость и готовность к диалогу", - сказал Песков журналистам.
россия
украина
россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков
