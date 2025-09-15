https://ria.ru/20250915/peskov-2042012419.html

Россия сохраняет открытость к диалогу по Украине, заявил Песков

Россия сохраняет открытость к диалогу по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2025

Россия сохраняет открытость к диалогу по Украине, заявил Песков

Россия сохраняет открытость к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T12:48:00+03:00

2025-09-15T12:48:00+03:00

2025-09-15T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия все равно сохраняет открытость и готовность к диалогу", - сказал Песков журналистам. ​

https://ria.ru/20250912/kanaly-2041435864.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дмитрий песков