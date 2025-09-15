https://ria.ru/20250915/peskov-2042012147.html
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 15.09.2025
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Владимир Путин в понедельник обсудит с правительством работу по подготовке бюджета, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Путин в понедельник обсудит с правительством работу по подготовке бюджета, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков."В течение дня Путин сегодня планирует провести совещание по экономическим вопросам, это популярная практика таких совещаний, оно будет в очном формате. В данном случае правительство придет к президенту в рамках начавшейся работы по бюджетному процессу, наработки правительства будут докладываться президенту, и состоится обсуждение", — сказал он.Президент также поучаствует в открытии объектов Роспотребнадзора в ДНР, Оренбургской области, Воронеже, Симферополе и Волгограде.Песков уточнил, что Путин на этой неделе совершит несколько региональных поездок, их география будет обширная, мероприятия будут содержательные и полезные.Как подчеркивал ранее представитель Кремля, насыщенный график командировок президента вызван тем, что он занимается конкретными делами, которые связаны с повседневной жизнью россиян и их будущим.
