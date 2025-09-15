https://ria.ru/20250915/peskov--2042012858.html

Песков выразил уверенность, что Путин даст высокую оценку работе ЦИК в ЕДГ

2025-09-15T12:50:00+03:00

владимир путин

дмитрий песков

москва

россия

политика

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что президент РФ Владимир Путин даст высокую оценку работе ЦИК по итогам нынешнего единого дня голосования (ЕДГ). "Что касается ЦИКа, то я просто хочу вам сказать, что традиционно президент дает очень высокую оценку работе Центральной избирательной комиссии. Убежден, что будет так же и на этот раз", - сказал Песков журналистам. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

