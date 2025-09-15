Рейтинг@Mail.ru
Песков выразил уверенность, что Путин даст высокую оценку работе ЦИК в ЕДГ - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/peskov--2042012858.html
Песков выразил уверенность, что Путин даст высокую оценку работе ЦИК в ЕДГ
Песков выразил уверенность, что Путин даст высокую оценку работе ЦИК в ЕДГ - РИА Новости, 15.09.2025
Песков выразил уверенность, что Путин даст высокую оценку работе ЦИК в ЕДГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что президент РФ Владимир Путин даст высокую оценку работе ЦИК по итогам нынешнего единого дня голосования... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:50:00+03:00
2025-09-15T12:50:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
москва
россия
политика
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что президент РФ Владимир Путин даст высокую оценку работе ЦИК по итогам нынешнего единого дня голосования (ЕДГ). "Что касается ЦИКа, то я просто хочу вам сказать, что традиционно президент дает очень высокую оценку работе Центральной избирательной комиссии. Убежден, что будет так же и на этот раз", - сказал Песков журналистам. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
https://ria.ru/20250915/pamfilova-2042009895.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий песков, москва, россия, политика, единый день голосования — 2025
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва, Россия, Политика, Единый день голосования — 2025
Песков выразил уверенность, что Путин даст высокую оценку работе ЦИК в ЕДГ

Дмитрий Песков уверен, что Путин даст высокую оценку работе ЦИК по итогам ЕДГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что президент РФ Владимир Путин даст высокую оценку работе ЦИК по итогам нынешнего единого дня голосования (ЕДГ).
"Что касается ЦИКа, то я просто хочу вам сказать, что традиционно президент дает очень высокую оценку работе Центральной избирательной комиссии. Убежден, что будет так же и на этот раз", - сказал Песков журналистам.
В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Памфилова подвела предварительные итоги единого дня голосования
12:42
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковМоскваРоссияПолитикаЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала