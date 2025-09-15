https://ria.ru/20250915/peskov--2042012858.html
Песков выразил уверенность, что Путин даст высокую оценку работе ЦИК в ЕДГ
Песков выразил уверенность, что Путин даст высокую оценку работе ЦИК в ЕДГ - РИА Новости, 15.09.2025
Песков выразил уверенность, что Путин даст высокую оценку работе ЦИК в ЕДГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что президент РФ Владимир Путин даст высокую оценку работе ЦИК по итогам нынешнего единого дня голосования... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T12:50:00+03:00
2025-09-15T12:50:00+03:00
2025-09-15T12:50:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
москва
россия
политика
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что президент РФ Владимир Путин даст высокую оценку работе ЦИК по итогам нынешнего единого дня голосования (ЕДГ). "Что касается ЦИКа, то я просто хочу вам сказать, что традиционно президент дает очень высокую оценку работе Центральной избирательной комиссии. Убежден, что будет так же и на этот раз", - сказал Песков журналистам. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
https://ria.ru/20250915/pamfilova-2042009895.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, москва, россия, политика, единый день голосования — 2025
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва, Россия, Политика, Единый день голосования — 2025
Песков выразил уверенность, что Путин даст высокую оценку работе ЦИК в ЕДГ
Дмитрий Песков уверен, что Путин даст высокую оценку работе ЦИК по итогам ЕДГ