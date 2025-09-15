Песков отметил высокие результаты многих губернаторов, избранных в ходе ЕДГ

https://ria.ru/20250915/peskov--2042011878.html
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил высокие результаты многих избранных в ходе единого дня голосования губернаторов. "В целом, не только у Хинштейна (врио губернатора Курской области Александра Хинштейна - ред.) , у многих избранных губернаторов действительно очень-очень высокие результаты", - сказал Песков журналистам. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
