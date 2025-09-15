https://ria.ru/20250915/peskov--2042011878.html

Песков отметил высокие результаты многих губернаторов, избранных в ходе ЕДГ

Песков отметил высокие результаты многих губернаторов, избранных в ходе ЕДГ - РИА Новости, 15.09.2025

Песков отметил высокие результаты многих губернаторов, избранных в ходе ЕДГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил высокие результаты многих избранных в ходе единого дня голосования губернаторов. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T12:46:00+03:00

2025-09-15T12:46:00+03:00

2025-09-15T12:46:00+03:00

курская область

москва

россия

дмитрий песков

александр хинштейн

политика

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил высокие результаты многих избранных в ходе единого дня голосования губернаторов. "В целом, не только у Хинштейна (врио губернатора Курской области Александра Хинштейна - ред.) , у многих избранных губернаторов действительно очень-очень высокие результаты", - сказал Песков журналистам. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

https://ria.ru/20250915/pamfilova-2042009895.html

курская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, москва, россия, дмитрий песков, александр хинштейн, политика, единый день голосования — 2025