Пилотный проект для реабилитации участников СВО запустили в Пензе

Пензенская область запустила первый в России пилотный проект "Сурское мужество", направленный на комплексную реабилитацию участников специальной военной... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T21:40:00+03:00

2025-09-15T21:40:00+03:00

2025-09-15T23:30:00+03:00

пензенская область

россия

пензенская область

олег мельниченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042119683_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a166bb333bba94e4afd7b9c8d6614503.jpg

ПЕНЗА, 15 сен - РИА Новости. Пензенская область запустила первый в России пилотный проект "Сурское мужество", направленный на комплексную реабилитацию участников специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее Мельниченко на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко сообщал о планах запустить пилотный проект "Сурское мужество" на базе АНО "Квартал Луи", где 20 военнослужащих, которые на фронте лишились ног, в течение 30 дней пройдут реабилитацию. "Первыми в России запустили пилотный проект социальной реабилитации ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность в результате военной травмы. Вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой посетили арт-поместье "Новые берега", где 10 бойцов пройдут 30-дневный курс интеграции в общество. В этом поможет уникальный опыт АНО "Квартал Луи" по работе с людьми с инвалидностью и развитая доступная среда арт-поместья", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что программа включает в себя психологическую, физическую, спортивную, трудовую, социокультурную реабилитацию, занятия по бизнес-проектированию. "Рассчитываем, что по итогам курса участники смогут заключить социальный контракт и получить средства на открытие своего дела, которое будет приносить доход и пользу. Ребята должны ощущать себя нужными в своих семьях и значимыми в обществе. Создаем условия для самореализации вернувшихся с фронта участников СВО по поручению президента России Владимира Владимировича Путина", - добавил губернатор.

россия

пензенская область

Новости

россия, пензенская область, олег мельниченко