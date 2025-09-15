Рейтинг@Mail.ru
Пилотный проект для реабилитации участников СВО запустили в Пензе - РИА Новости, 15.09.2025
Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
21:40 15.09.2025 (обновлено: 23:30 15.09.2025)
Пилотный проект для реабилитации участников СВО запустили в Пензе
Пилотный проект для реабилитации участников СВО запустили в Пензе - РИА Новости, 15.09.2025
Пилотный проект для реабилитации участников СВО запустили в Пензе
Пензенская область запустила первый в России пилотный проект "Сурское мужество", направленный на комплексную реабилитацию участников специальной военной... РИА Новости, 15.09.2025
пензенская область
россия
пензенская область
олег мельниченко
ПЕНЗА, 15 сен - РИА Новости. Пензенская область запустила первый в России пилотный проект "Сурское мужество", направленный на комплексную реабилитацию участников специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее Мельниченко на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко сообщал о планах запустить пилотный проект "Сурское мужество" на базе АНО "Квартал Луи", где 20 военнослужащих, которые на фронте лишились ног, в течение 30 дней пройдут реабилитацию. "Первыми в России запустили пилотный проект социальной реабилитации ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность в результате военной травмы. Вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой посетили арт-поместье "Новые берега", где 10 бойцов пройдут 30-дневный курс интеграции в общество. В этом поможет уникальный опыт АНО "Квартал Луи" по работе с людьми с инвалидностью и развитая доступная среда арт-поместья", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что программа включает в себя психологическую, физическую, спортивную, трудовую, социокультурную реабилитацию, занятия по бизнес-проектированию. "Рассчитываем, что по итогам курса участники смогут заключить социальный контракт и получить средства на открытие своего дела, которое будет приносить доход и пользу. Ребята должны ощущать себя нужными в своих семьях и значимыми в обществе. Создаем условия для самореализации вернувшихся с фронта участников СВО по поручению президента России Владимира Владимировича Путина", - добавил губернатор.
россия, пензенская область, олег мельниченко
Пензенская область, Россия, Пензенская область, Олег Мельниченко
Пилотный проект для реабилитации участников СВО запустили в Пензе

В Пензе запустили пробный проект для комплексной реабилитации участников СВО

© Фото : пресс-служба правительства Пензенской областиПилотный проект для реабилитации участников СВО в Пензе
Пилотный проект для реабилитации участников СВО в Пензе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области
Пилотный проект для реабилитации участников СВО в Пензе
ПЕНЗА, 15 сен - РИА Новости. Пензенская область запустила первый в России пилотный проект "Сурское мужество", направленный на комплексную реабилитацию участников специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее Мельниченко на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко сообщал о планах запустить пилотный проект "Сурское мужество" на базе АНО "Квартал Луи", где 20 военнослужащих, которые на фронте лишились ног, в течение 30 дней пройдут реабилитацию.
"Первыми в России запустили пилотный проект социальной реабилитации ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность в результате военной травмы. Вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой посетили арт-поместье "Новые берега", где 10 бойцов пройдут 30-дневный курс интеграции в общество. В этом поможет уникальный опыт АНО "Квартал Луи" по работе с людьми с инвалидностью и развитая доступная среда арт-поместья", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что программа включает в себя психологическую, физическую, спортивную, трудовую, социокультурную реабилитацию, занятия по бизнес-проектированию.
"Рассчитываем, что по итогам курса участники смогут заключить социальный контракт и получить средства на открытие своего дела, которое будет приносить доход и пользу. Ребята должны ощущать себя нужными в своих семьях и значимыми в обществе. Создаем условия для самореализации вернувшихся с фронта участников СВО по поручению президента России Владимира Владимировича Путина", - добавил губернатор.
Спикер Совфеда оценила пилотный проект для участников СВО в Пензе
9 сентября, 19:17
9 сентября, 19:17
 
Пензенская область
 
 
