США одобрили продажу Бельгии и Норвегии авиабомб, сообщили в Пентагоне

США одобрили продажу Бельгии и Норвегии авиабомб, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 15.09.2025

США одобрили продажу Бельгии и Норвегии авиабомб, сообщили в Пентагоне

15.09.2025

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Государственный департамент США в понедельник одобрил продажу Бельгии и Норвегии двух партий оружия, включая авиационные ракеты AIM-9X Sidewinder и высокоточные бомбы GBU-39/B на общую сумму 681 миллион долларов, сообщил Пентагон. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Бельгии ракет AIM-9X Sidewinder и сопутствующего оборудования на сумму 567,8 миллиона долларов", - сообщили в американском военном ведомстве. Норвегия, в свою очередь, получила от госдепа одобрение на продажу со стороны США 816 авиабомб GBU-39B Small Diameter Bomb на сумму 113 миллионов долларов. Указывается, что продажа ракет и авиабомб Брюсселю и Осло поддержит внешнюю политику и цели национальной безопасности США, а также позволит союзникам Вашингтона укрепить свои возможности в отражении "нынешних и будущих угроз".

