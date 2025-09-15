Рейтинг@Mail.ru
США одобрили продажу Бельгии и Норвегии авиабомб, сообщили в Пентагоне
23:50 15.09.2025
США одобрили продажу Бельгии и Норвегии авиабомб, сообщили в Пентагоне
США одобрили продажу Бельгии и Норвегии авиабомб, сообщили в Пентагоне
в мире
сша
бельгия
норвегия
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Государственный департамент США в понедельник одобрил продажу Бельгии и Норвегии двух партий оружия, включая авиационные ракеты AIM-9X Sidewinder и высокоточные бомбы GBU-39/B на общую сумму 681 миллион долларов, сообщил Пентагон. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Бельгии ракет AIM-9X Sidewinder и сопутствующего оборудования на сумму 567,8 миллиона долларов", - сообщили в американском военном ведомстве. Норвегия, в свою очередь, получила от госдепа одобрение на продажу со стороны США 816 авиабомб GBU-39B Small Diameter Bomb на сумму 113 миллионов долларов. Указывается, что продажа ракет и авиабомб Брюсселю и Осло поддержит внешнюю политику и цели национальной безопасности США, а также позволит союзникам Вашингтона укрепить свои возможности в отражении "нынешних и будущих угроз".
в мире, сша, бельгия, норвегия, министерство обороны сша
В мире, США, Бельгия, Норвегия, Министерство обороны США
США одобрили продажу Бельгии и Норвегии авиабомб, сообщили в Пентагоне

Пентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
