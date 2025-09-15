https://ria.ru/20250915/patrul-2041959181.html
Ту-22м3 провели патрулирование над Баренцевым морем во время "Запада-2025"
Ту-22м3 провели патрулирование над Баренцевым морем во время "Запада-2025"
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22м3 дальней авиации ВКС России в рамках российско-белорусского стратегического учения "Запад-2025" провели четырехчасовое патрулирование над нейтральными водами Баренцева моря, сообщило министерство обороны РФ. "Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22м3 дальней авиации Воздушно-космических сил России отработали учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025". Продолжительность полета составила около 4 часов", - говорится в сообщении. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в МО РФ.
