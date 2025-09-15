Рейтинг@Mail.ru
ПАСЕ перераспределит финансирование антироссийских проектов, заявили в ГД - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/pase-2042052921.html
ПАСЕ перераспределит финансирование антироссийских проектов, заявили в ГД
ПАСЕ перераспределит финансирование антироссийских проектов, заявили в ГД - РИА Новости, 15.09.2025
ПАСЕ перераспределит финансирование антироссийских проектов, заявили в ГД
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по примеру Европарламента включилась в работу по перераспределению финансирования антироссийских проектов в пользу... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:11:00+03:00
2025-09-15T16:11:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
василий пискарев
парламентская ассамблея совета европы
европарламент
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573457930_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_755007f0f311c72337267063cee59fa3.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по примеру Европарламента включилась в работу по перераспределению финансирования антироссийских проектов в пользу радикальных объединений российских релокантов, сообщил глава комитет Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по примеру Европарламента включилась в работу по перераспределению финансирования антироссийских проектов в пользу радикальных объединений российских релокантов", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что соответствующие предложения недавно представил комитет по политическим вопросам ПАСЕ. "Теперь поддержку от западных правительств предлагается оказывать только тем перебежчикам, которые будут включены в специальный список "участников демократических сил России", - добавил парламентарий. По его словам для этого они должны соответствовать некоторым критериям, в том числе публично осуждать СВО, участвовать в проектах в поддержку Украины, выступать за непризнание новых субъектов РФ. Также в числе критериев, как отметил депутат, прописано продвижение ценностей Совета Европы. "Понятно, что после резкого сокращения потока финансов, в Европе на всех предателей денег не хватит. Теперь им предстоит долго соревноваться в совершении различных подлостей и гнусностей, чтобы заработать свои 30 сребреников. Незавидная участь изменника у отощавшей кормушки", - заключил он.
https://ria.ru/20250908/reuters-2040459992.html
https://ria.ru/20250904/svr-2039579531.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573457930_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_89b7a80dd33cac09308ba6f79c098a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, василий пискарев, парламентская ассамблея совета европы, европарламент, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Европа, Василий Пискарев, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Госдума РФ
ПАСЕ перераспределит финансирование антироссийских проектов, заявили в ГД

Пискарев: ПАСЕ перераспределит финансирование антироссийских проектов

© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по примеру Европарламента включилась в работу по перераспределению финансирования антироссийских проектов в пользу радикальных объединений российских релокантов, сообщил глава комитет Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
"Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по примеру Европарламента включилась в работу по перераспределению финансирования антироссийских проектов в пользу радикальных объединений российских релокантов", - написал он в своем Telegram-канале.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Reuters узнало детали 19-го пакета антироссийских санкций
8 сентября, 15:58
Депутат добавил, что соответствующие предложения недавно представил комитет по политическим вопросам ПАСЕ.
"Теперь поддержку от западных правительств предлагается оказывать только тем перебежчикам, которые будут включены в специальный список "участников демократических сил России", - добавил парламентарий.
По его словам для этого они должны соответствовать некоторым критериям, в том числе публично осуждать СВО, участвовать в проектах в поддержку Украины, выступать за непризнание новых субъектов РФ. Также в числе критериев, как отметил депутат, прописано продвижение ценностей Совета Европы.
"Понятно, что после резкого сокращения потока финансов, в Европе на всех предателей денег не хватит. Теперь им предстоит долго соревноваться в совершении различных подлостей и гнусностей, чтобы заработать свои 30 сребреников. Незавидная участь изменника у отощавшей кормушки", - заключил он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Европе недоумевают по поводу антироссийской риторики Мерца, заявили в СВР
4 сентября, 09:19
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаВасилий ПискаревПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕвропарламентГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала