ПАСЕ перераспределит финансирование антироссийских проектов, заявили в ГД
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по примеру Европарламента включилась в работу по перераспределению финансирования антироссийских проектов в пользу радикальных объединений российских релокантов, сообщил глава комитет Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
"Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по примеру Европарламента включилась в работу по перераспределению финансирования антироссийских проектов в пользу радикальных объединений российских релокантов", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что соответствующие предложения недавно представил комитет по политическим вопросам ПАСЕ.
"Теперь поддержку от западных правительств предлагается оказывать только тем перебежчикам, которые будут включены в специальный список "участников демократических сил России", - добавил парламентарий.
По его словам для этого они должны соответствовать некоторым критериям, в том числе публично осуждать СВО, участвовать в проектах в поддержку Украины, выступать за непризнание новых субъектов РФ. Также в числе критериев, как отметил депутат, прописано продвижение ценностей Совета Европы.
"Понятно, что после резкого сокращения потока финансов, в Европе на всех предателей денег не хватит. Теперь им предстоит долго соревноваться в совершении различных подлостей и гнусностей, чтобы заработать свои 30 сребреников. Незавидная участь изменника у отощавшей кормушки", - заключил он.