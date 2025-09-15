https://ria.ru/20250915/pase-2042052921.html

ПАСЕ перераспределит финансирование антироссийских проектов, заявили в ГД

2025-09-15T16:11:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по примеру Европарламента включилась в работу по перераспределению финансирования антироссийских проектов в пользу радикальных объединений российских релокантов, сообщил глава комитет Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по примеру Европарламента включилась в работу по перераспределению финансирования антироссийских проектов в пользу радикальных объединений российских релокантов", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что соответствующие предложения недавно представил комитет по политическим вопросам ПАСЕ. "Теперь поддержку от западных правительств предлагается оказывать только тем перебежчикам, которые будут включены в специальный список "участников демократических сил России", - добавил парламентарий. По его словам для этого они должны соответствовать некоторым критериям, в том числе публично осуждать СВО, участвовать в проектах в поддержку Украины, выступать за непризнание новых субъектов РФ. Также в числе критериев, как отметил депутат, прописано продвижение ценностей Совета Европы. "Понятно, что после резкого сокращения потока финансов, в Европе на всех предателей денег не хватит. Теперь им предстоит долго соревноваться в совершении различных подлостей и гнусностей, чтобы заработать свои 30 сребреников. Незавидная участь изменника у отощавшей кормушки", - заключил он.

2025

