Экс-замначальника тыла внутренних войск МВД обвинили во взятке

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Арестованный экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимир Панов обвиняется в получении взятки на 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК Российской Федерации. "ГВСУ СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России — заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть шестая статьи 290 УК России)", — говорится в сообщении. По данным следствия, в 2012 году госзаказчиком с ООО "СК Ремстройторг" был заключен контракт на сумму свыше 2,5 миллиарда о выполнении строительных работ в Кемеровской области. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Панова. "В 2012-2014 годах Панов через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в сумме 37 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении государственного контракта. В результате преступления условия контракта выполнены не были, государству причинен многомиллионный ущерб", — рассказали в СК. В настоящее время Панов арестован.

В ходе обысков в доме Панова изъято более 21 млн рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи.

