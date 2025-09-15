Рейтинг@Mail.ru
12:21 15.09.2025 (обновлено: 12:41 15.09.2025)
Экс-замначальника тыла внутренних войск МВД обвинили во взятке
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Арестованный экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимир Панов обвиняется в получении взятки на 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК Российской Федерации. "ГВСУ СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России — заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть шестая статьи 290 УК России)", — говорится в сообщении. По данным следствия, в 2012 году госзаказчиком с ООО "СК Ремстройторг" был заключен контракт на сумму свыше 2,5 миллиарда о выполнении строительных работ в Кемеровской области. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Панова. "В 2012-2014 годах Панов через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в сумме 37 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении государственного контракта. В результате преступления условия контракта выполнены не были, государству причинен многомиллионный ущерб", — рассказали в СК. В настоящее время Панов арестован.
Обыск в доме экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России по делу о получении взятки
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Арестованный экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимир Панов обвиняется в получении взятки на 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК Российской Федерации.
"ГВСУ СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России — заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть шестая статьи 290 УК России)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2012 году госзаказчиком с ООО "СК Ремстройторг" был заключен контракт на сумму свыше 2,5 миллиарда о выполнении строительных работ в Кемеровской области. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Панова.
"В 2012-2014 годах Панов через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в сумме 37 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении государственного контракта. В результате преступления условия контракта выполнены не были, государству причинен многомиллионный ущерб", — рассказали в СК.
В настоящее время Панов арестован.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Один из полицейских признал вину в получении взятки от сотрудников Baza
11 сентября, 11:14
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияВладимир ПановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
