Памфилова рассказала об атаках на ресурсы ЦИК
Памфилова рассказала об атаках на ресурсы ЦИК - РИА Новости, 15.09.2025
Памфилова рассказала об атаках на ресурсы ЦИК
Со старта голосования было зафиксировано более 500 тысяч атак на ресурсы ЦИК, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Со старта голосования было зафиксировано более 500 тысяч атак на ресурсы ЦИК, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Со старта голосования было зафиксировано… более пятисот тысяч, то есть более полумиллиона атак на наши ресурсы", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
