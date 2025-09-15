https://ria.ru/20250915/pamfilova-2042016497.html

Памфилова рассказала об атаках на ресурсы ЦИК

Со старта голосования было зафиксировано более 500 тысяч атак на ресурсы ЦИК, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T13:06:00+03:00

единый день голосования — 2025

элла памфилова

россия

москва

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Со старта голосования было зафиксировано более 500 тысяч атак на ресурсы ЦИК, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Со старта голосования было зафиксировано… более пятисот тысяч, то есть более полумиллиона атак на наши ресурсы", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

россия

москва

2025

Новости

единый день голосования — 2025, элла памфилова, россия, москва, политика