Памфилова подвела предварительные итоги единого дня голосования

12:42 15.09.2025
элла памфилова
россия
москва
политика
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования в ЕДГ-2025, не произошло, завила глава ЦИК Элла Памфилова. "Сегодня - 15 сентября, и позволю себе подвести предварительные итоги прошедшего единого дня голосования, трехдневного голосования. Оно завершилось вчера на выборах всех уровней, и никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования, к нашему большому удовольствию, не произошло", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
элла памфилова, россия, москва, политика, единый день голосования — 2025
Элла Памфилова, Россия, Москва, Политика, Единый день голосования — 2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Элла Памфилова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования в ЕДГ-2025, не произошло, завила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Сегодня - 15 сентября, и позволю себе подвести предварительные итоги прошедшего единого дня голосования, трехдневного голосования. Оно завершилось вчера на выборах всех уровней, и никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования, к нашему большому удовольствию, не произошло", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
Элла Памфилова
Россия
Москва
Политика
Единый день голосования — 2025
 
 
