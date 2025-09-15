https://ria.ru/20250915/pamfilova-2042009895.html

Памфилова подвела предварительные итоги единого дня голосования

15.09.2025

Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования в ЕДГ-2025, не произошло, завила глава ЦИК Элла Памфилова.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования в ЕДГ-2025, не произошло, завила глава ЦИК Элла Памфилова. "Сегодня - 15 сентября, и позволю себе подвести предварительные итоги прошедшего единого дня голосования, трехдневного голосования. Оно завершилось вчера на выборах всех уровней, и никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования, к нашему большому удовольствию, не произошло", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

