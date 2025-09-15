https://ria.ru/20250915/pamfilova-2041991585.html

Памфилова рассказала о числе представителей СМИ в избиркомах

Памфилова рассказала о числе представителей СМИ в избиркомах - РИА Новости, 15.09.2025

Памфилова рассказала о числе представителей СМИ в избиркомах

Почти 4 тысячи представителей СМИ присутствовало в избирательных комиссиях в ходе ЕДГ-2025, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T11:37:00+03:00

2025-09-15T11:37:00+03:00

2025-09-15T11:37:00+03:00

россия

москва

элла памфилова

политика

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041962393_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_22a2623c14c81444ab7c6e9915d643f7.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Почти 4 тысячи представителей СМИ присутствовало в избирательных комиссиях в ходе ЕДГ-2025, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Общее количество присутствующих представителей средств массовой информации составило 3962 человека, фактически 4 тысячи. Очень большой интерес. И мы благодарим за это всех представителей средств массовой информации, которые профессионально, доброжелательно, объективно и достоверно доводили информацию о ходе избирательной кампании до нашего общества, до наших избирателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

https://ria.ru/20250915/yavka--2041986745.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, элла памфилова, политика, единый день голосования — 2025