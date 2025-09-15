Рейтинг@Mail.ru
Опрос: россияне ждут открытий в медицине и транспорте - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 15.09.2025 (обновлено: 10:23 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/otkrytiya-2041942078.html
Опрос: россияне ждут открытий в медицине и транспорте
Опрос: россияне ждут открытий в медицине и транспорте - РИА Новости, 15.09.2025
Опрос: россияне ждут открытий в медицине и транспорте
Россияне ждут наибольших открытий в будущем от медицины и транспортной сферы, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра Russian Field и II... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T04:03:00+03:00
2025-09-15T10:23:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772791617_0:167:3068:1893_1920x0_80_0_0_133d50ade5b1cbec0ba6a515f2929842.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россияне ждут наибольших открытий в будущем от медицины и транспортной сферы, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра Russian Field и II Международного симпозиума "Создавая будущее". "Наибольших открытий в будущем россияне ждут от медицины: новые лекарства и медицинские технологии назвали 27% опрошенных. На втором месте по ожиданиям - новые виды транспорта: 9% респондентов рассчитывают на появление летающих, беспилотных, скоростных и других транспортных средств", - говорится в исследовании, в ходе которого опросили 1 600 жителей России. Еще 6% участников связывают будущее с космическими изобретениями и доступными космическими путешествиями. По 5% голосов набрали новые виды энергии и технология телепортации. В то же время 17% респондентов не ожидают каких-либо значительных открытий в обозримом будущем. При этом отдельные категории инноваций часть опрошенных ждет с большим энтузиазмом. Например, медицинские инновации чаще других называли женщины, а космические изобретения и новые виды энергии наиболее популярны среди мужчин.II Международный симпозиум "Создавая будущее" состоится 7-8 октября в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20250912/vrachi-2041343653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772791617_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_5c8da09ffa83a377e280353ac95b8383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Опрос: россияне ждут открытий в медицине и транспорте

Россияне ждут наибольших открытий в будущем от медицины и транспортной сферы

© Depositphotos.com / DragonImages Медицинский работник записывает результаты анализа крови
Медицинский работник записывает результаты анализа крови - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Depositphotos.com / DragonImages
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россияне ждут наибольших открытий в будущем от медицины и транспортной сферы, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра Russian Field и II Международного симпозиума "Создавая будущее".
"Наибольших открытий в будущем россияне ждут от медицины: новые лекарства и медицинские технологии назвали 27% опрошенных. На втором месте по ожиданиям - новые виды транспорта: 9% респондентов рассчитывают на появление летающих, беспилотных, скоростных и других транспортных средств", - говорится в исследовании, в ходе которого опросили 1 600 жителей России.
Еще 6% участников связывают будущее с космическими изобретениями и доступными космическими путешествиями. По 5% голосов набрали новые виды энергии и технология телепортации.
В то же время 17% респондентов не ожидают каких-либо значительных открытий в обозримом будущем.
При этом отдельные категории инноваций часть опрошенных ждет с большим энтузиазмом. Например, медицинские инновации чаще других называли женщины, а космические изобретения и новые виды энергии наиболее популярны среди мужчин.
II Международный симпозиум "Создавая будущее" состоится 7-8 октября в Национальном центре "Россия".
Врачи из Владивостока, спасшие жизнь предпринимателю из Грузии, который прибыл на Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Врачи спасли жизнь грузинскому бизнесмену, приехавшему на ВЭФ
12 сентября, 04:21
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала