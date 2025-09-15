https://ria.ru/20250915/opasnost-2042115573.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 15.09.2025

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Курской области, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 15.09.2025

безопасность

курская область

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Курской области, сообщили в оперштабе региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Отмечается, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

курская область

2025

