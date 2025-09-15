https://ria.ru/20250915/opasnost-2042114556.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в своем Telegram-канале.
