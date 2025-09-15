Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал Путину о работе объектов санэпиднадзора в ДНР
16:54 15.09.2025
Пушилин рассказал Путину о работе объектов санэпиднадзора в ДНР
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новые объекты санэпиднадзора в Мариуполе и Волновахе ДНР работают качественно и быстро, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Денис Пушилин. Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах, в том числе в Мариуполе и Волновахе ДНР. "Благодаря этим лабораториям и в Мариуполе, и в Волновахе теперь не надо тратить время на то, чтобы доставить необходимые материалы в Донецк или в другой регион. Всё можно делать на месте, причем и качественно, и быстро, что особо хотелось бы подчеркнуть и уделить этому внимание", - доложил Пушилин президенту. Главврач филиала Центра гигиены и эпидемиологии в ДНР Ирина Лопатина в свою очередь отметила, что благодаря открытию административно-лабораторного здания в Волновахе получилось трудоустроить весь коллектив сотрудников, работавших в регионе ранее. "В настоящее время в нашем учреждении созданы все условия, в том числе по соблюдению требований биологической безопасности, пожарной охраны, охраны труда. Все сотрудники выполняют свои должностные обязанности и получают достойную заработную плату. С целью повышения квалификации мы постоянно проходим обучение в учебных центрах Роспотребнадзора", - подчеркнула она. Кроме того, по словам начальника территориального отдела Роспотребнадзора в ДНР Александра Хоруженко, новое передовое оборудование позволяет проводить больший объем исследований в более короткие сроки. "Данный факт позволяет нам своевременно устанавливать источники как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний, и принимать соответствующие меры по недопущению их распространения среди нашего населения, и сохранять здоровье наших граждан", - отметил он.
Пушилин рассказал Путину о работе объектов санэпиднадзора в ДНР

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новые объекты санэпиднадзора в Мариуполе и Волновахе ДНР работают качественно и быстро, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Денис Пушилин.
Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах, в том числе в Мариуполе и Волновахе ДНР.
"Благодаря этим лабораториям и в Мариуполе, и в Волновахе теперь не надо тратить время на то, чтобы доставить необходимые материалы в Донецк или в другой регион. Всё можно делать на месте, причем и качественно, и быстро, что особо хотелось бы подчеркнуть и уделить этому внимание", - доложил Пушилин президенту.
Главврач филиала Центра гигиены и эпидемиологии в ДНР Ирина Лопатина в свою очередь отметила, что благодаря открытию административно-лабораторного здания в Волновахе получилось трудоустроить весь коллектив сотрудников, работавших в регионе ранее.
"В настоящее время в нашем учреждении созданы все условия, в том числе по соблюдению требований биологической безопасности, пожарной охраны, охраны труда. Все сотрудники выполняют свои должностные обязанности и получают достойную заработную плату. С целью повышения квалификации мы постоянно проходим обучение в учебных центрах Роспотребнадзора", - подчеркнула она.
Кроме того, по словам начальника территориального отдела Роспотребнадзора в ДНР Александра Хоруженко, новое передовое оборудование позволяет проводить больший объем исследований в более короткие сроки.
"Данный факт позволяет нам своевременно устанавливать источники как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний, и принимать соответствующие меры по недопущению их распространения среди нашего населения, и сохранять здоровье наших граждан", - отметил он.
