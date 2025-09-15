https://ria.ru/20250915/obekty-2042063689.html

Пушилин рассказал Путину о работе объектов санэпиднадзора в ДНР

Пушилин рассказал Путину о работе объектов санэпиднадзора в ДНР - РИА Новости, 15.09.2025

Пушилин рассказал Путину о работе объектов санэпиднадзора в ДНР

Новые объекты санэпиднадзора в Мариуполе и Волновахе ДНР работают качественно и быстро, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Денис... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T16:54:00+03:00

2025-09-15T16:54:00+03:00

2025-09-15T16:55:00+03:00

волноваха

донецкая народная республика

мариуполь

владимир путин

денис пушилин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Новые объекты санэпиднадзора в Мариуполе и Волновахе ДНР работают качественно и быстро, доложил президенту России Владимиру Путину глава республики Денис Пушилин. Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах, в том числе в Мариуполе и Волновахе ДНР. "Благодаря этим лабораториям и в Мариуполе, и в Волновахе теперь не надо тратить время на то, чтобы доставить необходимые материалы в Донецк или в другой регион. Всё можно делать на месте, причем и качественно, и быстро, что особо хотелось бы подчеркнуть и уделить этому внимание", - доложил Пушилин президенту. Главврач филиала Центра гигиены и эпидемиологии в ДНР Ирина Лопатина в свою очередь отметила, что благодаря открытию административно-лабораторного здания в Волновахе получилось трудоустроить весь коллектив сотрудников, работавших в регионе ранее. "В настоящее время в нашем учреждении созданы все условия, в том числе по соблюдению требований биологической безопасности, пожарной охраны, охраны труда. Все сотрудники выполняют свои должностные обязанности и получают достойную заработную плату. С целью повышения квалификации мы постоянно проходим обучение в учебных центрах Роспотребнадзора", - подчеркнула она. Кроме того, по словам начальника территориального отдела Роспотребнадзора в ДНР Александра Хоруженко, новое передовое оборудование позволяет проводить больший объем исследований в более короткие сроки. "Данный факт позволяет нам своевременно устанавливать источники как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний, и принимать соответствующие меры по недопущению их распространения среди нашего населения, и сохранять здоровье наших граждан", - отметил он.

https://ria.ru/20250915/putin-2042056115.html

https://ria.ru/20250911/pushilin-2041214677.html

волноваха

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волноваха, донецкая народная республика, мариуполь, владимир путин, денис пушилин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество