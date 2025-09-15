https://ria.ru/20250915/norvegija-2042101516.html

Норвегия организовала военный лагерь для украинцев в Польше, сообщают СМИ

2025-09-15
Норвегия организовала военный лагерь для украинцев в Польше, сообщают СМИ
Норвегия организовала тренировочный военный лагерь для украинцев под названием "Йомсборг" на юго-востоке Польши, сообщает телерадиокомпания NRK.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Норвегия организовала тренировочный военный лагерь для украинцев под названием "Йомсборг" на юго-востоке Польши, сообщает телерадиокомпания NRK. "Ведь это не поле боя на Украине, а секретное место в лесах на юго-востоке Польши. Здесь Норвегия основала лагерь "Йомсборг" (Camp Jomsborg), один из крупнейших норвежских лагерей, когда-либо созданных за границей, где украинские солдаты, которые обычно сражаются на фронте, пройдут обучение от норвежских инструкторов", - говорится в материале NRK. Как напоминает телерадиокомпания, Йомсборг - это древнее название крепости братства йомсвикингов, которая могла располагаться в районе современной Польши. По словам неназванного норвежского инструктора, в лагере пытаются воссоздать атмосферу боя, следуя принципу "обучение в бою", а также научить украинцев справляться со стрессом. "Тренировочный лагерь - это часть операции "Легион" (Legio), которая также включает поставки вооружения и материального обеспечения Украине. Норвегия возглавляет операцию, но в ней участвуют все скандинавские и прибалтийские страны и, само собой, Польша", - сообщает телерадиокомпания. По данным NRK, строительство лагеря началось летом и до сих пор продолжается, однако, несмотря на это, обучение украинцев уже началось. Как отмечает телерадиокомпания, по завершении строительства лагерь сможет вместить еще несколько сотен украинцев. По словам украинского инструктора с позывным Дариус, украинцы также обмениваются фронтовым опытом с норвежцами. Он добавил, что самую большую проблему предоставляет логистика: оборудование и оружие приходится нести многие километры на себе. Руководитель операции "Легион" Атле Мольде в комментарии NRK сообщил, что в настоящее время в "Йомсборге" находятся сотни норвежских военных. По заявлению Мольде, это первый раз, когда Норвегия взяла на себя руководство международной операцией за границей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

