Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Шестидневная рабочая неделя в России пройдет с 27 октября по 1 ноября, а рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный перед Днем народного единства, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина. День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года. "Ближайший период с шестью рабочими днями ожидает россиян с 27 октября по 1 ноября. Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 ТК России, является сокращенным рабочим днем", — сказала Ерзина. Она объяснила, что перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но они должны оплачиваться в повышенном размере.

